В Церкви Святителя Николая Чудотворца в Серпухове устраивают субботники

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
В храме Николы Бутки 19 октября прошёл субботник. Прихожане из храмов Всех Святых и Николы Белого собрались в 11 утра на молебен святому Николаю Чудотворцу. После общей молитвы все приступили к уборке территории храма, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
26 октября также пройдёт молебен, после которого прихожане продолжат наводить порядок, но уже внутри храма.
Все желающие приглашаются присоединиться к уборке и принять участие в благом деле для Божьего дома, посвящённого святому Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу.
Церковь была построена в 1711 году на месте деревянного храма. В период с 1780 по 1788 год был пристроен дополнительный придел, а в 1850 году — расширен придел, посвящённый святому великомученику и победоносцу Георгию.
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Все желающие приглашаются присоединиться к уборке и принять участие в благом деле для Божьего дома, посвящённого святому Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу.
Церковь была построена в 1711 году на месте деревянного храма. В период с 1780 по 1788 год был пристроен дополнительный придел, а в 1850 году — расширен придел, посвящённый святому великомученику и победоносцу Георгию.
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