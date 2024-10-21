В Церкви Святителя Николая Чудотворца в Серпухове устраивают субботники





26 октября также пройдёт молебен, после которого прихожане продолжат наводить порядок, но уже внутри храма.Все желающие приглашаются присоединиться к уборке и принять участие в благом деле для Божьего дома, посвящённого святому Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу.Церковь была построена в 1711 году на месте деревянного храма. В период с 1780 по 1788 год был пристроен дополнительный придел, а в 1850 году — расширен придел, посвящённый святому великомученику и победоносцу Георгию.