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В Церкви Святителя Николая Чудотворца в Серпухове устраивают субботники

21 октября 2024, 09:48
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В храме Николы Бутки 19 октября прошёл субботник. Прихожане из храмов Всех Святых и Николы Белого собрались в 11 утра на молебен святому Николаю Чудотворцу. После общей молитвы все приступили к уборке территории храма, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
26 октября также пройдёт молебен, после которого прихожане продолжат наводить порядок, но уже внутри храма.

Все желающие приглашаются присоединиться к уборке и принять участие в благом деле для Божьего дома, посвящённого святому Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу.



Церковь была построена в 1711 году на месте деревянного храма. В период с 1780 по 1788 год был пристроен дополнительный придел, а в 1850 году — расширен придел, посвящённый святому великомученику и победоносцу Георгию.

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Участников движения Первых из Павловского Посада научили оказывать первую помощь
21 октября 2024, 10:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Активисты движения Первых Рахмановской школы Евсеевского корпуса организовали в Павловском Посаде урок по оказанию первой помощи. Этим навыкам обучили участников движения из Ефимовского корпуса, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ребятам изложили алгоритмы действия при остановке дыхания и кровообращения, наружном кровотечении, наличии инородного тела в дыхательных путях, травмах, ожогах, переохлаждении и отравлении. Им также рассказали, как безопасно транспортировать пострадавшего», – отметили в пресс-службе.
Всероссийский проект «Первая помощь» – просветительский проект для детей и молодёжи по обучению навыкам оказанию первой помощи, формированию полезных привычек и ведению здорового образа жизни. Научившиеся могут передать полученные знания сверстникам.

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Петербуржец принял ислам после травли со стороны мигрантов
21 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/RasselOK

Житель Санкт-Петербурга решил принять ислам после травли со стороны мигрантов. Об этом сообщает «Царьград» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в россиянина любилась девушка из таджикской диаспоры. Её сограждане узнали об этом и начали распространять в интернете личные данные мужчины.

Также в его адрес начали поступать многочисленные угрозы, после чего мужчина принял решение сменить веру. Однако точно неизвестно, являлось ли это условием для продолжения отношений между ним и уроженкой Таджикистана.

Ранее сообщалось, что власти Приморского края и Омской области ввели запреты на работу мигрантов в ряде сфер. В частности, речь идёт об образовательной сфере, пассажироперевозках и здравоохранении.

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#девушка
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Образовательные учреждения Подмосковья поблагодарили сотрудников Рузского регоператора
21 октября 2024, 10:07

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сотрудники детского сада № 52 в городском округе Красногорск выражают благодарность менеджерам по бюджету Рузского регионального оператора за многолетнее успешное сотрудничество. Письмо с благодарностью было направлено специалисту Юлии Ромшиной, сообщает министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Менеджер по бюджету является незаменимым помощником для организаций Московской области. Он сопровождает весь процесс заключения договоров на вывоз отходов с различными учреждениями, контролирует соблюдение сроков и помогает в оформлении необходимой документации.

Осенью Рузский региональный оператор традиционно перезаключает контракты с бюджетными организациями, социально значимыми объектами и администрациями.

В настоящее время ведётся работа по продлению контрактов на 2025 год. Планируется перезаключить договоры примерно с 1,4 тысячами контрагентов, среди которых 216 детских садов и 214 школ.

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#школа
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«Циститы и сухость влагалища»: Врач рассказал, что может спровоцировать раннюю менопаузу
Врач Краснопольская: во время менопаузы у женщины отсутствует сексуальное влечение
21 октября 2024, 10:00

Фото: istock/TatyanaGl

Сексуальная активность женщины напрямую зависит от ее гормонов. Менопауза — это тот период, который изменяет все женские процессы и, по мнению некоторых врачей, ухудшает уровень жизни.
Руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Ксения Краснопольская в беседе с «Радио 1» сообщила, что средний возраст женщины, к которой «приходит» менопаузы — 50 лет, иногда может быть погрешность в два года.

Однако, по словам гинеколога, менопауза может наступать раньше, и это провоцируется некоторыми факторами:

  1. Это обусловлено генетически, врожденно. И тогда есть название заболевания «преждевременное истощение яичников».
  2. Если были операции на яичники, потому что любое оперативное вмешательство снижает функции и приближает менопаузу.
  3. Перенесенные аутоиммунные заболевания.

Ксения Краснопольская добавила, что во время менопаузы у женщины снижается либидо, потому что происходит гормональное изменение, также снижается костность плотной ткани, что напрямую связано с недостатком эстрогенов.

«Могут быть еще и клинические проявления: приливы жара, раздражительность. Помимо отсутствия сексуального влечения, замечается у некоторых сухость влагалища, могут присоединяться циститы. Изменяется качество жизни в целом: трудоспособность, отношение к жизни», — объяснила эксперт.

Она порекомендовала не игнорировать неприятные симптомы, а сразу обращаться к гинекологу-эндокринологу, который назначит необходимую терапию.

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В Орехово-Зуево привезли икону Казанской Божией Матери
21 октября 2024, 09:28

Икона Казанской Божией Матери (фото: пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево)

20 октября Орехово-Зуевский округ встретил икону Казанской Божией Матери, известную как икона Русских Побед. Искусствоведы предполагают, образ был написан приблизительно в 1580 году. После прибытия иконы был совершен молебен с просьбой о даровании победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В Смутное время икона Казанской Божией Матери стала полковым образом народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. После освобождения Москвы она была помещена во Введенскую церковь, а затем перенесена в Казанский собор.

Русская победа в Отечественной войне 1812 года и триумфальное взятие Парижа в 1814 году также были связаны с молитвами, возносимыми перед этой святыней.

Принесение иконы Божией Матери «Казанская» в различные города России проходит в рамках Всероссийского молебна о Победе. Каждый желающий сможет помолиться перед чудотворным образом в Богородицерождественском соборе в г. Орехово-Зуево 21 и 22 октября.

21 октября по улицам Орехово-Зуево пройдет большой Крестный ход, в котором примут участие участники специальной военной операции и их семьи.

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#семьи
#крестный ход
#религия
#орехово-зуево
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День Трифона и Пелагеи 21 октября: Почему стоит избегать финансовых сделок и лени
21 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Riekkinen

21 октября отмечается день святых Трифона и Пелагеи, известный в народе как «Ознобица» или «Ознобница». В это время на улице становится всё холоднее. Православная церковь в этот день вспоминает двух святых — Трифона Вятского и Пелагию Антиохийскую.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 21 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Трифона и Пелагеи — история

Трифон

Трифон родился в 16 веке. С раннего возраста он ощущал призвание к иноческой жизни. Его желание укрепилось, когда он услышал в храме слова, что Господь призывает иноков к числу избранных. Тайно покинув родительский дом, Трифон отправился в Пермскую губернию, где принял постриг в Пыскорском монастыре.

В итоге он так усердно трудился, что заболел и оказался на грани смерти. В этот критический момент к нему явился святитель Николай с ангелом, исцелив его и наделив даром чудотворения.

Слухи о его новых способностях быстро распространились по округе. Чтобы избежать зависти со стороны братьев, святой удалился в уединенные места на реке Мулянке, а затем переместился на реку Чусовую, где основал монастырь. Позже он также основал Успенский Трифонов монастырь на Вятке.

Пелагия

В этот день также вспоминают Пелагию Антиохийскую, которая жила в III веке. Она была известна своей необычайной красотой и до своего обращения к христианству вела распутную жизнь, работая танцовщицей и блудницей.

Однажды в Антиохии проходил собор, на который собрались епископы со всей Сирии. Один из них увидел Пелагию и, потрясенный ее бесстыдством, всю ночь молился о ее спасении.

На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Служба и проповедь глубоко тронули ее. Она ужаснулась от осознания своей грешной жизни и обратилась к епископу Нонну с просьбой о крещении. Приняв христианство, она раздала все свое имущество бедным и, выдав себя за юношу, приняла монашеский постриг. Никто не подозревал о ее истинной сущности до самой смерти.

Традиции

В этот день предки начинали готовить одежду и обувь к холодам: шили, перешивали и утепляли вещи. Мужчины отправлялись в лес за дровами, обеспечивая тепло в доме на всю зиму. Помимо этого, бочки с засоленными огурцами опускали в омуты, чтобы они хранились свежими до весны.

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Что нельзя делать 21 октября 2024

  • Болтать по пустякам;
  • Лениться;
  • Ходить на свидания и знакомиться с новыми людьми;
  • Рекомендуется избегать сотрудничества или финансовых сделок с людьми, которых вы плохо знаете;
  • Лучше избегать ссор и конфликтов.

Что можно делать 21 октября 2024

  • Уделите внимание хозяйственным делам, подготовьте дом к зиме, чтобы обеспечить комфорт и тепло;
  • Важно уделить время семье и близким, чтобы укрепить связи и сохранить традиции.

Приметы на погоду

Холода наступят очень скоро, если облака на небе расположены слишком низко. Помимо этого, стоит ждать суровую зиму, если мыши роют свою нору в теплую сторону.

Именины 21 октября 2024

Именины 21 октября отмечают обладатели таких имен, как Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

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Конец эры сенсорных экранов прогнозируют в ближайшем будущем
WSJ: кнопочные гаджеты способны вытеснить сенсорные экраны
20 октября 2024, 21:02

Фото: istock/loki_ast

Кнопочные устройства могут вытеснить сенсорные экраны, которые уже не так популярны, как раньше. Об этом заявляет The Wall Street Journal (WSJ) в воскресенье 20 октября.
В статье упоминается 16-е поколение iPhone. Apple, которая долгое время старалась избавиться от физических кнопок в своих смартфонах, внедрила отдельную кнопку для управления камерой. Компания объясняет это решение тем, что пользователи ценят привычное тактильное ощущение.

В статье подчеркивают, что, возможно, наступил конец эры сенсорных экранов. Кнопки становятся популярными в электронных книгах и бытовой технике. Это явление назвали «ре-буттонизацией».

Одной из причин возвращения к кнопкам является безопасность: физические элементы позволяют сосредоточиться на дороге, что особенно важно для водителей.

Кроме того, кнопочное управление проще. Эксперты отмечают, что некоторые действия удобнее выполнять механически, без необходимости постоянно смотреть на экран. К тому же, кнопочные устройства дешевле в производстве, чем сенсорные.

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#технологии
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Не дожил до юбилея один день: умер актёр из «Женитьбы Бальзаминова»
Актёр из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин умер на 95 году жизни
20 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Заслуженный артист России, советский актёр театра и кино, балетмейстер Анатолий Гридин скончался, не дожив один день до юбилея. Об этом сообщается на сайте Мариинского театра.
Уточнется, что Гридина не стало минувшей ночью. Сегодня, 20 октября, ему бы исполнилось 95 лет.

Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам Анатолия Гридина.

Актёр был зачислен в труппу Мариинского театра в 1952 году. До этого он служил в Новосибирском театре оперы и балета.

В 1982 году Гридин сыграл в легендарном телебалете «Анюта», а в 1989 году получил роль генерала в комедии по мотивам произведения А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова».

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На сохранение сельской ипотеки в России выделят более 6,8 млрд рублей
На сохранение льготной ипотеки в селах выделяют более 6,8 млрд рублей
20 октября 2024, 17:52

Фото: istock/LYagovy

Правительство России выделяет более 6,8 млрд рублей для поддержки льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на улучшение жилищных условий. Это решение закреплено в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишутин.

Правительство России выделяет более 6,8 млрд рублей для поддержки льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на улучшение жилищных условий. Это решение закреплено в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишутин.

Большую часть средств, а именно более 6,4 млрд рублей, направят на продление льготной ипотеки со ставкой до 3% годовых. Таким образом, в 2024 году будет поддержат 142,8 тыс. ранее выданных кредитов.

Программа льготной ипотеки в сельской местности действует с 2020 года. За это время ей воспользовались более 160 тыс. заемщиков. В рамках программы можно приобретать готовые дома, дома с участками земли, а также квартиры в домах высотой не более пяти этажей. Кроме того, программа включает в себя строительство домов силами самих заемщиков. Все это в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Еще почти 330 млн рублей выделят на продолжение программы льготных кредитов на благоустройство домов. Ставка по этим кредитам составит до 5%. На это деньги можно проводить электричество, воду и газ, канализацию, отопление, а также ремонтировать инженерные системы и кровлю.

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