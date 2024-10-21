В Серпухове проведут фестиваль культур Прованса и Кубани

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Жителей и гостей Серпухова приглашают на фестиваль национальной культуры «Холодные росы: сила цвета». Он пройдёт в Доме культуры посёлка Большевик, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участники посетят Прованс и Кубань. Их ждёт яркая концертная программа с участием московского коллектива, который сочетает традиции казачьего пения, народного вокала, танцев, фланкировки и современной электронной музыки. На фестивале также будет представлена выставка более чем 80 работ арт-студии «Голландцы», посвящённая великим художникам Винсенту Ван Гогу и Полю Гогену», – говорится в сообщении.Помимо этого, гостей фестиваля ждут гастрономические локации с медовыми сомелье и фермерскими сырами; мастер-класс, где ароматное красное вино станет краской; танцы Прованса и Кубани от Театра танца «Вензеля»; выступление барабанщиц; розыгрыш подарков.
Фестиваль состоится 2 ноября, начало – в 17 часов.
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Лора Луганская