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Аудиоспектакль по книге «Вера в Победу!» будет звучать на улицах Петербурга

26 января 2024, 19:40
Фото: istockphoto.com/romanevgenev

Фото: istockphoto.com/romanevgenev

В день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, на улицах и в парках Санкт-Петербурга зазвучит аудиоспектакль по книге «Вера в Победу!».
Так, петербуржцы смогут узнать о легендарных людях спорта города.

Отмечается, что спектакль создан по мотивам книги Константина Осипова, выпущенной изданием «Петербургский дневник».


«Выбор аудиоформата не случаен, мы знаем, что в блокадном Ленинграде люди получали информацию в основном по радио, это были и домашние радиоточки, и рупоры-громкоговорители на улицах. Сообщения по радио спасали жизнь ленинградцам, а 27 января 1944 года по радио прозвучало долгожданное сообщение о полном снятии блокады города. Спектакль будет напоминать радиотрансляцию, мы будем настраиваться на волну с историей каждого героя, которая будет рассказана под музыкальные фрагменты», – отметил главред издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Сам спектакль можно будет услышать на улицах города с 11 до 21 часов ежечасно.

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Тувинский оркестр посетит Истру с уникальным шоу «Музыка на льду»
26 января 2024, 15:52

Фото: сайт оркестра

В Истре 31 января выступит духовой оркестр правительства Республики Тыва им. Тимура Дулуша. Он представит шоу и концертную программу на льду, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
«Музыка на льду» – это уникальный и неповторимый проект, автор которого –Игорь Дулуш. Музыканты уже не первый год радуют зрителей в разных уголках России. Теперь шоу духовиков едет в Истру», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
По словам главы муниципалитета, в 18 часов зрителей ждут на катке «Ёлочка» на площади «Дружбы» в Истре. Программа стартует с ледового шоу. Зрители услышат произведения военных дирижёров и композиторов Валерия Халилова и Василия Агапкина, композиции «Мистерия Цам», «Эй, моряк», «Хондергейим», «Валенки» и другие.

А в 20 часов на сцене Истринского дома культуры оркестр представит программу «Музыка гор и степей».

Как ответила Витушева, оркестр посетит Истру в рамках III Музыкального фестиваля Валерия Халилова, приуроченного к 140-летию со дня рождения Василия Агапкина.

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В Подмосковье открылся XIV международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова

В Наро-Фоминском округе открывается выставка местных художников-графиков

В Подмосковье откроется выставка, посвящённая творчеству Леонардо да Винчи
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#татьяна витушева
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#культура
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье открылся XIV международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова
26 января 2024, 14:25

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Стартовал XIV Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурсные прослушивания участников проходят в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».

«К очным прослушиваниям допущены 35 молодых актеров и старшекурсников ведущих театральных вузов страны и зарубежья. Каждый год география конкурса расширяется, в этом году во втором туре соревнуются участники из Белоруссии, а также из разных городов России — Москвы, Новосибирска, Ярославля, Тулы, Екатеринбурга, Саратова, Барнаула, Нижнего Новгорода», — поделились в министерстве.

Стоит отметить,что оценивать ребят будут профессиональные артисты, и мастер художественного слова заслуженный артист России Юрий Голышев.

Кроме этого, в преддверии дня рождения Чехова пройдет гала-концерт с лучшими чтецкими работы и награждение победителей.

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В двух парках Подмосковья 27 января проведут праздники санок

В Котельниках состоится концерт памяти Владимира Высоцкого

В Наро-Фоминском округе открывается выставка местных художников-графиков
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#страны
#артист
#подмосковье
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В Наро-Фоминском округе открывается выставка местных художников-графиков
26 января 2024, 12:18

Фото: iStock/curtoicurto

Выставка «Штрихи вдохновения» откроется в центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске в субботу, 27 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
«В экспозиции представлены работы местных художников-графиков. Это направление позволяет передать мысль и настроение произведения только одним цветом, а для оттенков и нюансов используются различные штриховки», — отмечается в сообщении.

Выставка начнёт работать в 17:00. В день открытия её можно посетить бесплатно. В другие дни стоимость входного билета составит 100 рублей. Дата окончания выставки — 11 марта. Возрастное ограничение — 16 .

Адрес ЦДК «Звезда»: город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, дом №10.

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В Котельниках состоится концерт памяти Владимира Высоцкого
#наро-фоминск
#выставка
#художники
#культура
#минкульттуризма мо
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В двух парках Подмосковья 27 января проведут праздники санок
26 января 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Праздники, посвящённые санкам и тюбингам, состоятся в городских округах Домодедово и Пушкинский в субботу, 27 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
В лесопарке «Городской лес» в Домодедове запланирован фестиваль под названием «Парад санок и тюбингов». Гостей ждёт анимационная программа, интерактивные игры, а главным событием станет парад участников конкурса на самые креативные тюбинги и санки.

В городском парке Ивантеевки Пушкинского округа состоится фестиваль с конкурсом «Чудо-сани». Посетителей также ждёт концерт казачьего хора «Борода Folk», интерактивное выступление народного ансамбля «Поляне», катания на собачьих упряжках и тюбингах, спортивная эстафета и фотосет с ростовыми куклами.

Оба праздника откроются в 11 утра. Более подробная информация размещена на официальных сайтах и в социальных сетях парков.

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#культура
#фестиваль
#ивантеевка
#домодедово
#сани
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В Подмосковье откроется выставка, посвященная творчеству Леонардо да Винчи
26 января 2024, 10:07

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открывается выставка, посвященная творчеству Леонардо да Винчи. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «3 Da Винчи» начнет принимать посетителей 3 февраля.

«На выставке представлены экспонаты, созданные с помощью цифрового масштабирования и 3D-печати. <…> Проект посвящен синтезу искусств, наук и высоких технологий. Посетители смогут погрузиться в атмосферу мастерской великого инженера, художника, изобретателя и ученого эпохи Возрождения. Ключевым событием станет демонстрация полноформатной копии фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи из трапезной доминиканского монастыря Санта Мария деле Грацие», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что на открытии гости смогут услышать неоклассическую симфоническую сюиту московского композитора, сопредседателя социокультурной инициативы «Время Человека» Тиграна Джагера «Тайная вечеря Леонардо да Винчи — CenacoloVinciano».

Выставка будет работать до 15 апреля 2024 года.

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#сергиев посад
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#художники
#изобретение
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В здании бывшей больницы посёлка Речицы открыли детскую поликлинику
25 января 2024, 22:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В посёлке Речицы Раменского городского округа торжественно открыли поликлинику для детей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Теперь у неё отдельное здание.
«Это очень важный социальный объект для жителей – медицинскую помощь здесь получают более 3,5 тыс детей. В здании провели ремонт, заменили водопровод, канализацию и электрику, выполнили косметические работы. Для медучреждения закупили мебель и оборудование», – говорится в сообщении.
В поликлинике организовали отдельные входы для детей с симптомами заболеваний и пришедших на плановый осмотр, обустроили зоны ожидания, регистратуру, установили инфомат.

Ранее в здании размещалась больница.

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#дети
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В Котельниках состоится концерт памяти Владимира Высоцкого
25 января 2024, 17:06

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Концерт «Мне этот бой не забыть нипочем…», посвящённый памяти поэта, актёра и исполнителя песен Владимира Высоцкого, состоится в клубе «Надежда» в Котельниках в воскресенье, 28 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«На концерте прозвучат популярные и любимые песни Владимира Высоцкого в исполнении шоу-театра и солистов группы «Ковёр-самолет», — отмечается в сообщении.

Вход свободный. Концерт начнётся в три часа дня. Адрес клуба «Надежда»: город Котельники, микрорайон Ковровый, дом №12.

Шоу-театр «Ковёр-самолёт» существует с 1992 года. Исполнители работают в жанре мюзикл, сочетающим вокал, хореографию и актёрское мастерство. Коллектив отмечен множеством наград различных конкурсов и фестивалей.

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#культура
#концерт
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Музею-заповеднику «Горки Ленинские» в 2024 году исполняется 75 лет
25 января 2024, 16:25

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник «Горки Ленинские» отмечает свое 75-летие. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Музей-заповедник «Горки Ленинские» начал свою деятельность 6 февраля 1949 года и носил тогда называние Дом-музей В. И. Ленина в Горках.

«В истории музея было много поворотных моментов: в 1953 году он мог стать детским домом, а в 1990-х закрыться совсем. Но он всегда шел в ногу со временем, решал идеологические, воспитательные, образовательные, познавательные и другие задачи. В 1992 году музей-заповедник был передан в Министерство культуры Российской Федерации. <…>Территория и объекты музея-заповедника стали площадкой для съемок более 200 фильмов. Сегодня музей располагает развитой инфраструктурой», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в настоящий момент в «Горки Ленинские» входят четыре музея: музей-усадьба «Горки», Научно-культурный центр «Музей В. И. Ленина», Музей крестьянского быта, музей «Кабинет в квартира В. И. Ленина в Кремле», а также Мемориальный гараж.

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#музей
#заповедник
#гараж
#горки ленинские
#подмосковье
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Мастер из Подмосковья стала лауреатом всероссийского конкурса новогодних игрушек
25 января 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Мастерица Юлия Соколова из городского округа Красногорск получила диплом второй степени по итогам конкурса праздничных украшений «Новогодняя игрушка России», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В конкурсе приняли участие более 90 человек из разных регионов России, они прислали более 250 игрушек. В число лучших вошли 17 претендентов из Московской, Амурской, Свердловской, Магаданской областей и Хабаровского края. Ещё 15 мастеров получили специальные дипломы жюри», — говорится в сообщении.

Победителей и лауреатов отбирали в пяти номинациях. В число лауреатов вошла и Юлия Соколова.

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#мастер
#красногорск
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