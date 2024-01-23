Спектакль «Варшавская мелодия» покажут в Подмосковье

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В Щелкове состоится спектакль «Варшавская мелодия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 27 января в театрально-концертном центре «Щелковский театр»
Начало постановки в 18:00. Узнать подровную информацию о спектакле и покупке билетов можно на официальном сайте театрально-концертного центра «Щелковский театр».
Кроме этого, теперь в постоянном репертуаре щелковского центра можно увидеть большой выбор спектаклей разных жанров для разных возрастных категорий.
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«Актерский ансамбль в сопровождении музыкантов духового оркестра расскажет зрителю историю о настоящей любви и красоте человеческой души. История разворачивается вокруг молодых влюбленных в послевоенное время», — поделились в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, теперь в постоянном репертуаре щелковского центра можно увидеть большой выбор спектаклей разных жанров для разных возрастных категорий.
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Мира Полтева