В Петербурге откроется выставка в честь летчицы Лидии Зверевой

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В музее Владимира Набокова СПбГУ в Санкт-Петербурге 29 января откроется выставка «Тайный узор в явной судьбе», посвящённая первой дипломированной лётчице России Лидии Зверевой.
Как передаёт «Петербургский дневник», Лидия Зверева смогла получить соответствующее образование в своё время несмотря на все общественные стереотипы, открыла лётную школу и сама практиковалась в полётах.
В основу выставки легли материалы, собранные автором книги о Лидии Зверевой «Девочка, которая хотела летать» Ириной Лисовой.
Сама выставка будет работать до 25 февраля.
Ранее сообщалось, что в Коломне завершается выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Выставка находится в Коломенской картинной галерее, в которой одновременно работает три выставочных зала для произведений живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.
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В основу выставки легли материалы, собранные автором книги о Лидии Зверевой «Девочка, которая хотела летать» Ириной Лисовой.
Ранее сообщалось, что в Коломне завершается выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Выставка находится в Коломенской картинной галерее, в которой одновременно работает три выставочных зала для произведений живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.
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Мелисса Тимофеева