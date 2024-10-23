«Близко к сердцу»: Как проходит фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Директор государственного автономного учреждения культуры Московской области «Креативное бюро «Регион» Михаил Новиков в беседе с «Радио 1» сообщил, что отклик на фестиваль есть каждый год, и каждый год приходит большое количество заявок.
Фото: Купавинская детская школа искусств
«Мы получаем огромное количество заявок каждый год. В прошлом году мы получили более 140 заявок по разным номинациям из 34 подмосковных округов. Отклик есть каждый год, и мы с радостью принимаем заявки и приглашаем всех на гала-концерт, который проходит по итогам оценок», — рассказал собеседник.Фото: Молодежное объединение «Волонтеры Добрых Дел»
По его словам, люди, у которых есть какие-то ограничения, начиная заниматься творческими направлениями, более сильно погружаются в эту среду и таким образом чувствуют свою значимость, интерес, контакт с внешним миром.
Фото: Молодежное объединение «Волонтеры Добрых Дел»
«Они глубже проживают все это, принимают близко к сердцу. Нам с вами в некоторых направлениях далеко до них, в тех творческих достижениях, которые они реализовывают в своей жизни. Они могут показать, что они такие же и даже лучше нас. Они могут перебороть себя и достичь определенных результатов», — поделился Новиков.
Для участия в фестивале, как сказал директор государственного автономного учреждения культуры Московской области «Креативное бюро «Регион», нужно отправить заявку и в зависимости от номинаций предоставить какой-то фото или видео материал своих работ, а заслуженное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, проведет оценку данных работ и на общем концерте вручит призы.
Фото: Сергиевская детская школа искусств
«Возможно, мы расширим форматы фестиваля. Сейчас фестиваль проходит в девятый раз. Мы с радостью принимает заявки, готовы контактировать по любым вопросам», — завершил беседу Михаил Новиков.
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