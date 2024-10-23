В Московской области в этом году успешно аттестовали 200 экскурсоводов

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
17 октября состоялась аттестация двухсотого экскурсовода, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Сфера туризма в Подмосковье активно развивается, растет количество объектов показа, появляются новые направления. Очень важно, чтобы жители и гости региона получали актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях», — сообщил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.В период с 2022 по 2024 год в Аттестационную комиссию поступило 295 заявок на аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков.
В результате 34 заседаний комиссии были аттестованы 195 экскурсоводов и 5 гидов-переводчиков. Из них 188 человек работают в Московской области, а 12 — на туристических маршрутах, охватывающих территории нескольких регионов, включая Московскую область, Москву, Калужскую, Рязанскую, Тверскую и Ярославскую области.
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Дайана Хусинова