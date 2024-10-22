Конное шоу в Щёлковском парке посмотрели около 1 тыс. зрителей

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре завершился выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса». За два месяца работы его посетили более 13 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.