Конное шоу в Щёлковском парке посмотрели около 1 тыс. зрителей

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Щёлковском парке культуры и отдыха прошло конное представление под названием «Как щёлковские дали на поэта повлияли». На нём побывали порядка 1 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мероприятие было приурочено к 210-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Михаила Лермонтова. Перед гостями парка выступил «Конный театр» городского дома культуры «Заречный». В шоу также участвовали артисты Русской кавалерийской школы «Гусар». Зрители увидели трюковые номера – котильон, прыжки строем, пешую и конную рубку, бой султанчиков и другие номера», – рассказали в ведомстве.Желающие посетили мастер-класс по пешей рубке и выставку старинных орудий.
Как отметили в министерстве, в Подмосковье много мест, связанных с именем Лермонтова. В юности Михаил Юрьевич приезжал на лето в усадьбу Середниково в Химках. С Щёлковским городским округом поэта связывает имение Петрищево, где он гостил у своего друга Николая Поливанова.
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