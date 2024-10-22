Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Конное шоу в Щёлковском парке посмотрели около 1 тыс. зрителей

Конное шоу в Щёлковском парке посмотрели около 1 тыс. зрителей

22 октября 2024, 22:06
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Оригинал
В Щёлковском парке культуры и отдыха прошло конное представление под названием «Как щёлковские дали на поэта повлияли». На нём побывали порядка 1 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мероприятие было приурочено к 210-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Михаила Лермонтова. Перед гостями парка выступил «Конный театр» городского дома культуры «Заречный». В шоу также участвовали артисты Русской кавалерийской школы «Гусар». Зрители увидели трюковые номера – котильон, прыжки строем, пешую и конную рубку, бой султанчиков и другие номера», – рассказали в ведомстве.
Желающие посетили мастер-класс по пешей рубке и выставку старинных орудий.



Как отметили в министерстве, в Подмосковье много мест, связанных с именем Лермонтова. В юности Михаил Юрьевич приезжал на лето в усадьбу Середниково в Химках. С Щёлковским городским округом поэта связывает имение Петрищево, где он гостил у своего друга Николая Поливанова.

Читайте также:

Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек

Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»

В Серпухове проведут фестиваль культур Прованса и Кубани
#минкульттуризма мо
#щёлково
#парк
#зрители
#шоу
#лошади
#подмосковье
#московская область
#история
#поэт
#писатель
#культура
#искусство
Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек
22 октября 2024, 20:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре завершился выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса». За два месяца работы его посетили более 13 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект объединил более 100 живописных, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, творчество которых неразрывно связано с Тарусой – Поленова, Борисова-Мусатова, Штейнберга, а также художников «Тарусской школы».

Организаторы выставки предложили взглянуть на Тарусу как на явление, объединяющее художников разных стилей и направлений.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В экспозицию гармонично вписались работы из фондов музея, в том числе те, что ранее не экспонировались. Мы говорим не только о Тарусе как об уникальном месте, подарившем вдохновение художникам, но и о собственной музейной коллекции, ещё не полностью раскрывшей свой потенциал», – сказала директор музея Анна Антипенко.
Впервые в большом объёме были представлены работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное». Особенностью проекта стала насыщенная образовательная программа – встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Проект ввёл в мировую терминологию искусствоведов термин «Тарусская школа художников». В отличие от других центров, творческая активность в Тарусе не прерывается более 100 лет, рассказала «Радио 1» искусствовед, арт-директор Vikhrоvaart gallery, куратор выставочных и просветительских проектов Анна Вихрова.
«Именно в Тарусе был выпущен первый не цензурированный русский альманах «Тарусские страницы». И именно там в 1962 году состоялась первая выставка молодых андеграундных советских художников, которые назвали себя нонконформистами. Из этих двух гармонично соединившихся течений выросла плеяда гениальных художников», – пояснила искусствовед.

Во время торжественного закрытия проекта в фонды музея «Новый Иерусалим» передали около 20 работ, часть из которых экспонировалась на выставке. Многие художники отметили, что для них музей был знаком и до открытия экспозиции. Поэтому они отдают свои полотна в музейное собрание с особым чувством.

После передачи картин состоялась презентация книги руководителя Благотворительного фонда сохранения культурно-исторического и природного наследия Тарусы Оксаны Савоскул «Дома и имена Тарусы» Завершился финисаж показом фильма режиссёра Софьи Горленко «Долина грёз» о легендарном прошлом и настоящем тарусских художников.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Читайте также:

Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»

В Серпухове проведут фестиваль культур Прованса и Кубани

Команда из Московской области выиграла конкурс по поддержке театрального искусства
#культура
#искусство
#живопись
#картины
#выставка
#новый иерусалим
#истра
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
#художники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»
22 октября 2024, 18:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Исполнители из Серпухова заняли призовые места на Московском областном фестивале «Музыка души». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фестиваль прошёл в ДК «Октябрь» в Подольске. В этом году он был посвящён творчеству советского и российского композитора Геннадия Гладкова, который написал музыку к популярным кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам.
«По итогам областного конкурса лауреатом I степени стал вокальный ансамбль эстрадной песни «Ностальгия» Дома культуры «Лира» посёлка Пролетарский. Лауреатом II степени признан ВИА «Эрлифт» ДК посёлка Оболенск. Лауреатом III степени назван солист вокального ансамбля эстрадной песни «Ностальгия» ДК «Лира» Алексей Травкин», – отметили в пресс-службе.
Для гала-концерта отобрали 30 номеров, которые представили солисты, хоры и ансамбли различных муниципальных образований Подмосковья. Артисты исполнили такие известные песни, как «Проснись и пой», «Песня Волшебника», «Серенада Трубадура», песня Остапа Бендера «Нет, я не плачу…», «Песня разбойников», «Всё прекрасно» и многие другие.

Читайте также:

Для школьников из Серпухова провели уроки доброты

В Церкви Святителя Николая Чудотворца в Серпухове устраивают субботники

В Серпухове проведут фестиваль культур Прованса и Кубани
#серпухов
#культура
#искусство
#фестиваль
#песня
#композитор
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#музыка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове проведут фестиваль культур Прованса и Кубани
21 октября 2024, 18:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Жителей и гостей Серпухова приглашают на фестиваль национальной культуры «Холодные росы: сила цвета». Он пройдёт в Доме культуры посёлка Большевик, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участники посетят Прованс и Кубань. Их ждёт яркая концертная программа с участием московского коллектива, который сочетает традиции казачьего пения, народного вокала, танцев, фланкировки и современной электронной музыки. На фестивале также будет представлена выставка более чем 80 работ арт-студии «Голландцы», посвящённая великим художникам Винсенту Ван Гогу и Полю Гогену», – говорится в сообщении.
Помимо этого, гостей фестиваля ждут гастрономические локации с медовыми сомелье и фермерскими сырами; мастер-класс, где ароматное красное вино станет краской; танцы Прованса и Кубани от Театра танца «Вензеля»; выступление барабанщиц; розыгрыш подарков.

Фестиваль состоится 2 ноября, начало – в 17 часов.

Читайте также:

Юннатов из Серпухова приняли в ряды «Движения первых»

Для школьников из Серпухова провели уроки доброты

В Церкви Святителя Николая Чудотворца в Серпухове устраивают субботники
#серпухов
#фестиваль
#культура
#искусство
#музыка
#живопись
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На фестивале «Музыка души» в Подольске исполнили 30 песен Геннадия Гладкова
21 октября 2024, 16:35

Фото: сайт г. о. Подольск

В Подольске во дворце культуры «Октябрь» прошёл XXIV Московский областной фестиваль музыкальных коллективов и исполнителей «Музыка души». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году фестиваль был посвящён творчеству народного артиста России Геннадия Гладкова. Советский и российский композитор написал музыку к кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. В его репертуаре – более 140 песен к картинам «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Формула любви», «Убить дракона», «Человек с бульвара Капуцинов», мультфильмам «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Как Львёнок и Черепаха пели песню» и многим другим.
Фото: сайт г. о. Подольск
«Для гала-концерта отобрали 30 номеров. Их представили солисты, хоры и ансамбли из Серпухова, Чехова, Видного, Домодедова, Балашихи, Орехово-Зуева, Воскресенска, Подольска, Москвы и Нижнего Новгорода. В исполнении артистов разных возрастов звучали знакомые и любимые с детства песни прославленного композитора», – рассказали в министерстве.
Фестиваль проходит каждый год при поддержке Союза композиторов России, Министерства культуры и туризма Подмосковья, региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» и администрации городского округа Подольск.

Фото: сайт г. о. Подольск

Первый фестиваль «Музыка души» состоялся в 2000 году в рамках акции «С музыкой России – в XXI век». Она была объявлена Союзом композиторов России по случаю 100-летия Исаака Дунаевского. Фестивали были посвящены творчеству советских композиторов-песенников Дунаевского, Соловьёва-Седого, Блантера, Таривердиева, Пахмутовой, Петрова, Мовсесяна, Тухманова, Шаинского, Фельцмана, Зацепину, Фрадкина, Мартынова, Птичкина, Бабаджаняна, Хренникова, Крылатова, Мокроусова.

Фото: сайт г. о. Подольск

На каждом фестивале присутствовали родственники композиторов. Гостями были Василий Соловьёв-Седой, Вера Таривердиева, вдова и сестра Андрея Петрова, Тихон Хренников-младший и другие.

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в семье музыкантов. Написал музыку более чем к 110 картинам. Скончался 16 октября 2023 года в Москве на 89-м году жизни.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Читайте также:

Команда из Московской области выиграла конкурс по поддержке театрального искусства

В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»

Команда из Жуковского вошла в дивизион профи Московской юниор-лиги КВН
#культура
#искусство
#минкульттуризма мо
#фестиваль
#музыка
#песня
#композитор
#подольск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда из Московской области выиграла конкурс по поддержке театрального искусства
21 октября 2024, 11:43

Конкурс по поддержке театрального искусства (фото: министерство культуры и туризма Московской области)

Творческая группа под руководством заслуженного артиста Российской Федерации и художественного руководителя Ивантеевского музыкально-драматического театра Артёма Бибилюрова стала победителем Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства, организованного Министерством культуры РФ при поддержке Российского фонда культуры, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Бибилюров представил на конкурсе постановку спектакля «Мы люди» по рассказам А. П. Чехова. Этот проект получил поддержку от Российского фонда культуры. Спектакль приурочен к 165-летию со дня рождения великого русского писателя.

Всего в России было выбрано 16 победителей конкурса. Среди них теперь и команда Ивантеевского музыкально-драматического театра.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что это уже третья победа Артёма Бибилюрова в грантовых конкурсах Российского фонда культуры.

Читайте также:

В Химках 19 октября состоится показ спектакля «Пять вечеров»

В Москве состоялся концерт «Поэты России»

В Волоколамске состоялась премьера спектакля «Охота жить»
#победа
#спектакль
#конкурс
#театр
#культура
#минкульттуризма мо
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»
21 октября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павловском Посаде в музее «Княжий двор» открылась выставка работ художницы Павлово-Посадской платочной мануфактуры Елены Литвиновой, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
На платках художницы изображены «Улочки посада», звучит «Песенка весеннего дождя», а также можно полюбоваться улыбкой принцессы и окунуться в «Реку любви». Это лишь некоторые из названий платков, созданных художницей.

Журналисты часто называют её «художницей, влюблённой в цветы».

Цветы занимают центральное место на платках. В них — воспоминания и пережитые эмоции от прочитанных книг, приключения и путешествия в далёкие страны, городской шум и спокойная деревенская жизнь.

В Павловском Посаде в музее «Княжий двор» открылась выставка работ художницы Павлово-Посадской платочной мануфактуры Елены Литвиновой, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Читайте также:

200 художников попросили не убирать из Третьяковки картины авангарда

Музей Москвы будут работать бесплатно с 14 по 20 октября

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка заслуженных художников России
#павловский посад
#выставка
#цветы
#художники
#московская область
#музей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
200 художников попросили не убирать из Третьяковки картины авангарда
200 художников выступили против закрытия отдела новейших течений в Третьяковке
19 октября 2024, 22:54

Фото: iStock/ KrimKate

200 художников направили в Третьяковскую галерею письмо с просьбой не закрывать отдел новейших течений.
Историк искусства Андрей Ерофеев сказал, что имена тех, кто подписал петицию и высказался против закрытия отдела новейших течений будут обнародованы.

Ранее в 1930-х годах этот отдел тоже закрывали и часть картин была навсегда потеряна. Подписавшие петицию художники обеспокоены тем, что история повторится и убранные от глаз людей предметы искусства больше никто не увидит.

«Чтобы в очередной раз не обрекать будущее поколение третьяковцев «рвать на голове волосы» из-за деяний своих предшественников, стоило бы дирекции Государственной Третьяковской галереи и музейному управлению Министерства культуры РФ еще раз взвесить последствия этой ликвидации и отказаться от такого опрометчивого шага», — говорится в письме, отправленном художниками.

Стоит отметить, что информация о закрытии отдела новейших течений появилась в социальных сетях. Сама пресс-служба Третьяковской галереи не делала никаких заявлений касательно закрытия отдела.

Читайте также:

В Коломне открылась выставка пейзажей «По городам и весям»

«Творческая сага» в Серпуховском музее продолжит работу до 15 декабря

Парки, усадьбы и музеи: топ-12 необычных мест в Подмосковье, которые нужно посетить
#выставка
#история
#художники
#музеи
#третьяковская галерея
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шатилова резко отозвалась о ремейках советских фильмов
Шатилова раскритиковала ремейки советских фильмов
18 октября 2024, 19:46

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский диктор Анна Шатилова подвергла критике ремейки советских фильмов.
Она также рекомендовала создателям подобной кинопродукции придумывать что-то своё.

«Надо придумывать что-то свое. Если не можете придумывать, берите классику. Классика никогда вас не подведет, а вот эти ремейки — это расписываться в собственной несостоятельности», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Шатилова.

Ранее сообщалось, что цеха Серпуховского лифтостроительного завода на день стали съёмочной площадкой сериала «Наверх в Будущее» с участием актёра Вениамина Смехова. Съёмки проходили на заготовительном и сборочном участках, в цехах сборки станций управления и автоматизированной линии окраски, в конструкторском бюро и даже в испытательной башне Серпуховского завода.

Читайте также:

Юная звезда из Серпухова сыграла главную роль в фильме с Нонной Гришаевой

Показ фильма «Анкета Российской империи» в одном из подмосковных музеев

На Серпуховском лифтостроительном заводе прошли съёмки сериала «Наверх в Будущее»
#съёмки
#кино
#творчество
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге пройдёт акция «Встреча с хранителем» о коллекциях музеев города
18 октября 2024, 17:33

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге пройдёт акция «Встреча с хранителем», благодаря которой можно будет узнать о секретах хранения ценных коллекций различных музеев города.
Акция будет проведена проектом «Открытый город».

Отмечается, что во вторник, 22 октября, такая встреча состоится в Государственном музее-заповеднике «Царское Село».

«Наиболее ценную часть собрания составляют работы западноевропейских мастеров XVII–XVIII веков. В мастерской Лилии Швецкой участники увидят модели для воссоздания декоративного убранства интерьеров Екатерининского дворца, парковых скульптур, портретную галерею художников-реставраторов, рабочие инструменты скульптора и фотодокументы», – прокомментировали «Петербургскому дневнику» в «Открытом городе».

А В Кемерове обновили и открыли мурал, посвященный дважды Герою СССР Ивану Черняховскому.

«Гостями события стали учащиеся школ города — активисты РДДМ «Движение первых». После официальной части юные кемеровчане приняли участие в историческом квесте «Невыдуманные герои». Ребята познакомились с фактами из жизни защитников нашей Родины времён ВОВ, а также тех, кто с честью выполнял свой воинский долг в Афганистане и Чечне», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы городской администрации.

Ранее сообщалось, что необычное мероприятие подготовили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово к закрытию выставки «Серебряный век Сергея Александровича Полякова»: для гостей подготовлена интерактивная экскурсия.

Читайте также:

В Москве состоялся концерт «Поэты России»

«Незабываемые эмоции»: Программа праздника в подмосковных парках ко Дню Отца

На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию
#акция
#город
#экскурсия
#герои
#программа
#встреча
#выставки
#культура
#искусство
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате