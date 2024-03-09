Bloomberg: Выступление Тейлор Свифт увеличит ВВП Сингапура

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Концертный тур американской певицы Тейлор Свифт The Eras повысит уровень ВВП Сингапура, пишет Bloomberg.
Более того, как пишет агентство, это станет одним из факторов самого быстрого темпа роста экономики страны за последние шесть кварталов. Экономисты повысили ожидания годового увеличения ВВП страны в результате концерта с 2,3% до 2,5%.
Экономист DBS Bank Чуа Ханьтэн объяснил, что за счет концертов увеличатся расходы туристов, так как концерты в Сингапуре посетят большое число зарубежных фанатов.
По подсчетам Ханьтэн, выступления Тейлор Свифт принесут экономике Сингапура 300–400 млн сингапурских долларов ($225–300 млн).
С 2 по 8 марта в Сингапуре состоялись пять концертов певицы, еще один запланирован на 9 марта.
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Экономист DBS Bank Чуа Ханьтэн объяснил, что за счет концертов увеличатся расходы туристов, так как концерты в Сингапуре посетят большое число зарубежных фанатов.
По подсчетам Ханьтэн, выступления Тейлор Свифт принесут экономике Сингапура 300–400 млн сингапурских долларов ($225–300 млн).
С 2 по 8 марта в Сингапуре состоялись пять концертов певицы, еще один запланирован на 9 марта.
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Ювелина Бернст