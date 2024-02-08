Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США демократы хотят привлечь избирателей через концерты Тейлор Свифт

В США демократы хотят привлечь избирателей через концерты Тейлор Свифт

08 февраля 2024, 10:40
Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

По информации от Politico, члены Демократической партии США планируют обратиться к Тейлор Свифт с просьбой использовать ее выступления как площадку для агитации перед ноябрьскими выборами президента.
На концертах артистки в Майами демократы планируют регистрировать избирателей и обсуждать актуальные вопросы. Кроме того, партия планирует организовывать групповые прослушивания и караоке-вечеринки, связанные с выпуском нового альбома Свифт.

Эти меры, как отмечает издание, свидетельствуют о стремлении демократов компенсировать ослабленное положение во Флориде, где большинство избирателей выражают симпатии к республиканцам.


Ранее специальная формула, предложенная историком Алланом Лихтманом, успешно предсказывавшая исходы почти всех президентских выборов с 1984 года, прогнозировала победу Джо Байдена над Дональдом Трампом на предстоящих выборах.

Читайте также:

«Ощутили запах крови»: стало известно, зачем республиканцы блокируют финансирование Киева

CNN: Байден одержит победу на первичных выборах в Южной Каролине

Трамп готовится к торговым мерам против ЕС в случае победы на выборах
#партия
#меры
#выборы
#певица
#сша
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Надеждин и Малинкович не будут участвовать в президентских выборах
ЦИК отказала в регистрации на выборы президента Надеждину и Малинковичу
08 февраля 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кандидаты на президентские выборы в 2024 году Борис Надеждин и Сергей Малинкович не допущены к участию в выборах, об этом сообщили в Центральной избирательной комисии.
Как сообщили в ЦИК, в подписях Надеждина и Малинковича было найдено много брака.

Недействительными признали 8979 подписей в поддержку Малинковича, а в поддержку Надеждина — 9147. При этом, в комиссии обнаружили, что за Надеждина «проголосовали» 11 умерших человек, а за Малинковича 8.

В результате, ЦИК не допустила кандидатов до выборов из-за недостаточного количества подписей.

Напомним, бывший подмосковный депутат Борис Надеждин выдвигался на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Сергей Малинкович же является председателем партии «Коммунисты России».

Читайте также:

Надеждин рассказал, что сделает в случае отказа в регистрации на выборы

ЦИК перенесла заседание, на которой обсудят регистрацию Надеждина на выборах

В ЦИК заподозрили, что Малинкович и Надеждин собрали подписи у мёртвых
#выборы
#президент
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Критическая точка войны»: Байден сделал шокирующее заявление по Украине
Байден: Украина находится в критической точке войны
08 февраля 2024, 11:42

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что сейчас Украина переживает «критическую точку войны», в то время как Вашингтон отступает назад. Его слова передает Bloomberg.
По словам Байдена, президент России Владимир Путин «наступает на пятки».

«И что мы делаем? Отступаем назад?», - рассуждает Байден.

По его словам, у Украины заканчиваются запасы боеприпасов и оружия, при этом уже весной ожидается активизация боевых действий.

Байден также отметил, что США являются основной нацией, и если Америка отойдет от событий в мире, то неизвестно, что произойдет на Ближнем Востоке, в Азии и на Украине.

Напомним, по данным исследовательской организации Rasmussen Reports, почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности.

Читайте также:

«Даже Зеленский такое не носит»: В США возмутились внешнему виду Байдена

Белый дом: Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Байден сделал «подарок» Путину и взбесил этим Евросоюз
#сша
#дом
#владимир путин
#президент
#законопроект
#подарок
#евросоюз
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили признавать нежелательными государственные организации
Пискарёв: госструктуры могут войти в список нежелательных организаций
08 февраля 2024, 11:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме разработали поправки о возможности признания нежелательными государственные и международные организации, а не только неправительственные компании. Об этом сообщил глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарёв.
По его словам, появилась информация о том, что иностранные организации с участием государственных органов других государств ведут деятельность, угрожающую безопасности России.

Согласно нынешнему законодательству, признавать такие организации нежелательными нельзя. Но, чтобы бороться с такой деятельностью, было решено внести изменения. Они затронут Уголовный кодекс РФ и Кодекс административных нарушений РФ.

При этом, нововведения не затронут международные организации, членом которых является Россия, а также тех, которые входят в структуру госорганов.

Читайте также:

Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого ВСУ Ил-76

В Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД

В Госдуме раскрыли, как поставка формы ВСУ через Китай повлияет на отношения с РФ
#госдума
#запрет
#компании
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах в президенты Азербайджана
Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных президентских выборах
08 февраля 2024, 11:31

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту», — сообщили в пресс-службе Кремля.

​Отмечается, что главе Азербайджана также была отправлена поздравительная телеграмма.

Напомним, Ильхам Алиев одержал сокрушительную победу на президентских выборах, набрав 92,1% голосов избирателей. Этот пост он занимает уже в четвёртый раз. До этого главой Азербайджана был его отец Гейдар Алиев, которого дважды избирали президентом Республики — в 1993 и 1998 годах.

Читайте также:

Алиев побеждает на выборах президента после обработки протоколов с 54% участков

ТАСС: Пашинян заявил, что Армения предложила Азербайджану пакт о ненападении

Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы
#азербайджан
#владимир путин
#выборы
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден готов к односторонним мерам после провала законопроекта о помощи Украине
08 февраля 2024, 11:29

Фото:iStock/lucky-photographer

Администрация президента США Джо Байдена готовится принять односторонние исполнительные меры в ответ на блокировку законопроекта Конгрессом о помощи Украине и о южной границе США.
Согласно информации, поступившей из NBC News, эти меры уже обсуждались в Белом доме в течение нескольких месяцев, но надежды на одобрение законопроекта были напрасны. После отклонения предложенных мер республиканской партией, администрация Байдена продолжает разработку односторонних инструментов для управления ситуацией на южной границе.

«Сегодня республиканцы в Конгрессе решили поставить партийную политику выше национальной безопасности и проголосовали против того, что, по словам пограничников, им нужно. Никакие регулирующие действия не смогут дать тот же эффект, какой бы дало двухпартийное соглашение о национальной безопасности», — заявил представитель Белого дома.

По словам двух американских чиновников, односторонние меры администрации являются планом Б в случае отсутствия компромисса.
7 февраля законопроект о помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов был заблокирован в Конгрессе США.

Читайте также:

Конгрессмены США шокированы масштабами коррупции на Украине

Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой поправить предвыборный имидж

В США назвали «преимущественную» проблему американских экспортёров
#сша
#соглашение
#законопроект
#администрация
#меры
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Великобритания собирается утилизировать аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины
FT: Британия утилизирует аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Киева
08 февраля 2024, 11:17

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Британские власти собираются утилизировать оставшееся после пандемии коронавируса реанимационное оборудование для поддержания дыхания, несмотря на просьбу Украины отдать им часть ИВЛ. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что украинские власти сделали запрос в Великобританию с просьбой предоставить им две тысячи аппаратов искусственного дыхания. Однако правительство страны планирует утилизировать все ИВЛ в следующем месяце.

При этом издание отмечает, что министерство здравоохранения Великобритании дало объяснение. По их словам, аппараты разрабатывались по срочному госконтракту и не получили европейские сертификаты соответствия. Поэтому, прежде чем отправлять их на Украину, необходимо убедиться в готовности Киева принять устройства без маркировки о соответствии требованиям директив Евросоюза.

Вместе с тем, украинский чиновник заявил изданию, что страна готова принять любое медицинское оборудование в связи с его острой нехваткой.

Читайте также:

Залужный согласился со своей отставкой и в ближайшее время переедет в Великобританию

Великобритания признала неготовность своей армии к масштабной и длительной войне

В Великобритании отметили высокий профессионализм российских военных
#великобритания
#украина
#медицинское оборудование
#утилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД России призвал Армению к конструктивному диалогу в ОДКБ
Панкин: возвращение Армении в ОДКБ будет способствовать укреплению диалога
08 февраля 2024, 11:14

Фото:РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин выступил с призывом к Армении возвращаться к активному участию в работе организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вместо обвинительных высказываний в адрес России.
По его мнению, возвращение Армении к нормальной работе в организации будет способствовать общему диалогу и укреплению эффективности этой структуры.

Заявление Панкина сделано в контексте высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее критиковал ОДКБ за отсутствие помощи в разрешении проблем в регионе, включая ситуацию в Нагорном Карабахе.

Панкин также отметил, что все участники ОДКБ заинтересованы в дальнейшем развитии и улучшении деятельности организации, и выразил надежду на скорейшее возвращение Армении к сотрудничеству в рамках этой структуры.

«К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее дистанцировались», — цитирует слова дипломата «Лента.ру».

Читайте также:

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета СГ в Петербурге

Исторический шанс: о чем договорились Алиев и Пашинян, что ждет армян

«Я не готовлю почву»: Пашинян о выходе из ОДКБ
#заявление
#дипломат
#министр
#страны
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России предложили учредить награды за гуманитарную помощь в рамках спецоперации
Миронов предложил учредить награды за гумпомощь в рамках СВО
08 февраля 2024, 10:18

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил учредить знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль «За гуманитарную помощь специальной военной операции». Соответствующее обращение он направил президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что награды получат люди, осуществлявшие организацию, доставку и сбор гуманитарной помощи, а также проявившие особые заслуги при оказании помощи СВО.

Миронов подчеркнул, что во время проведения спецоперации регионы России активно помогали жителям пострадавших при боевых действиях регионов и военным. Россияне на разных уровнях организовывали доставку необходимых товаров в зону СВО и новые регионы страны.

Председатель партии заявил, что учреждение таких наград позволит продолжить развитие и укрепление гуманитарной помощи и благотворительности в России. Также это сплотит общество, сделает его патриотично настроенным.

Читайте также:

Сотрудники МФЦ Котельников приняли участие в акции «Доброе дело»

Жители Подмосковья отправили около 30 тысяч писем бойцам СВО

Подмосковные росгвардейцы передали гуманитарную помощь для детей из ДНР
#сергей миронов
#владимир путин
#гуманитарная помощь
#сво
#награды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский Сенат решил не выделять средства на помощь Украине и Израилю
Сенат США отклонил законопроект о помощи Украине и Израилю
08 февраля 2024, 10:08

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Сенат Соединённых Штатов отклонил законопроект о выделении средств на помощь Украине, Израилю и на защиту границ страны от мигрантов, об этом стало известно по результатам голосования.
Напомним, 5 февраля Сенат Соединённых Штатов Америки подготовил документ, в котором предлагалось выделить 118,3 миллиардов долларов, 60,06 из которых должны были пойти на помощь Вооружённым силам Украины, 14,1 — Израилю, и всего лишь 20,2 миллиарда — на защиту американских границ от нелегальных мигрантов.

В результате, законопроект поддержали 49 сенаторов, 50 выступили против. При этом, для одобрения проекта за него должны проголосовать как минимум 60 сенаторов.

Против продолжения поддержки Киева в американском правительстве, в основном, выступает республиканская партия. По их мнению, страна должна обратить внимание на свои внутренние проблемы, такие, как защита границы.

Читайте также:

TAC: Конгрессмены США возмущены очередным коррупционным скандалом в ВСУ

В Штатах обеспокоены проблемами экспортом в Сербию из соседних стран

Салливан: США не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного
#сша
#украина
#израиль
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф