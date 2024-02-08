В США демократы хотят привлечь избирателей через концерты Тейлор Свифт

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По информации от Politico, члены Демократической партии США планируют обратиться к Тейлор Свифт с просьбой использовать ее выступления как площадку для агитации перед ноябрьскими выборами президента.
На концертах артистки в Майами демократы планируют регистрировать избирателей и обсуждать актуальные вопросы. Кроме того, партия планирует организовывать групповые прослушивания и караоке-вечеринки, связанные с выпуском нового альбома Свифт.
Эти меры, как отмечает издание, свидетельствуют о стремлении демократов компенсировать ослабленное положение во Флориде, где большинство избирателей выражают симпатии к республиканцам.
Ранее специальная формула, предложенная историком Алланом Лихтманом, успешно предсказывавшая исходы почти всех президентских выборов с 1984 года, прогнозировала победу Джо Байдена над Дональдом Трампом на предстоящих выборах.
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Эти меры, как отмечает издание, свидетельствуют о стремлении демократов компенсировать ослабленное положение во Флориде, где большинство избирателей выражают симпатии к республиканцам.
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Маруняк Сергей Дмитриевич