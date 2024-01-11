В Пентагоне прокомментировали информацию о работе Тейлор Свифт на ведомство

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Министерство обороны США опровергло информацию о том, что американская певица Тейлор Свифт является агентом ведомства. Об этом сообщает газета Politico.
Издание отмечает, что опровергнутая Пентагоном информация была озвучена ведущей телеканала Fox News Джесс Уоттерс, которая утверждала, что порядка четырёх лет назад подразделение психологических операций Пентагона предлагало Свифт сотрудничество. Затем, для подтверждения сказанного, она привела ролик 2019 года с конференции, которая была организована центром киберзащиты НАТО. Там Свифт назвали влиятельным человеком.
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Анастасия Чинкова