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В Пентагоне прокомментировали информацию о работе Тейлор Свифт на ведомство

Politico: в Пентагоне опровергли сведения о работе Тейлор Свифт на ведомство
11 января 2024, 14:39
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Министерство обороны США опровергло информацию о том, что американская певица Тейлор Свифт является агентом ведомства. Об этом сообщает газета Politico.

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх призвала выбросить из головы эту «теорию заговора». Причём сказала она это, процитировав строку из песни Свифт Shake It Off («Выбросить из головы»).

Издание отмечает, что опровергнутая Пентагоном информация была озвучена ведущей телеканала Fox News Джесс Уоттерс, которая утверждала, что порядка четырёх лет назад подразделение психологических операций Пентагона предлагало Свифт сотрудничество. Затем, для подтверждения сказанного, она привела ролик 2019 года с конференции, которая была организована центром киберзащиты НАТО. Там Свифт назвали влиятельным человеком.

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Боксёр Джонсон о Путине: «Именно такого человека я хочу видеть президентом»
11 января 2024, 15:37

Фото: сайт Кремля

Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон заявил, что президента России Владимира Путина он хотел бы и далее видеть главой государства.
При этом, он объяснил, что Путин является настоящим человеком.

«Он настоящий! Он должен быть олицетворением слова «настоящий». <…> Именно такого человека я хочу видеть своим президентом, а не когда кучка людей из-за кулис управляет другими людьми словно марионетками. Не хочу такого — вот мой президент, я знаю, кто мой президент, и это мне нравится», — прокомментировал в беседе с RT International Джонсон.

Ранее западные СМИ написали о том, что российский лидер Владимир Путин сможет положить конец западному военному альянсу в том виде, в котором он есть сейчас. Объяснялась такая позиция тем, что на фоне постепенного истощения западной помощи Вооружённые силы Украины окажутся в крайне тяжёлой ситуации.

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«Русские молятся на Блинкена»: Недальновидность США только способствует успехам России
Джонсон: Оторванность от реальности Блинкена только помогает России
11 января 2024, 15:10

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Заблуждения государственного секретаря США Энтони Бликена о реальной ситуации на Украине и о целях России только способствуют успехам Москвы, с таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в инетрвью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Я думаю, русские, вероятно, каждую ночь молятся: «Спасибо за Энтони Блинкена. То как он сильно заблуждается и оторван от реальности, только помогает России двигаться вперед», — прокомментировал ситуацию Джонсон.

По его словам, ни одна из теорий, которые пропагандирует Блинкен, не имеет ничего общего с реальностью. Он также искренне поразился, что кто-то в Вашингтоне искренее верит в слова госсекретаря о возможности победы над Россией.

Напомним, в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам 2023 года, Энтони Блинкен заявил, что России не удалось реализовать свои военные цели, которые направлены на то, чтобы «стереть Украину с карты».

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Вице-спикер парламента Словакии резко ответил послу США на просьбу осудить РФ
11 января 2024, 14:14

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха резко ответил послу США на его просьбу выразить осуждение России. Он напомнил послу, что Словакия больше не является американской колонией, намекая на слепое подчинение республики интересам Запада при прежнем правительстве.
В своём телеграм-канале Блаха разразился обширным постом, в котором язвительно напомнил американцам, как они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке для того, чтобы напасть на суверенную страну. Утверждая же, что Россия, в нарушение международных санкций, получает ракеты от КНДР, не предоставили ни единого доказательства этому.

«Американцы думали, что мы подпрыгнем, когда они свистнут. Забудьте, эти времена прошли», — написал политик.

Блаха также добавил, что американскому послу придётся смириться с тем, что Словакия больше не является колонией Соединённых Штатов.

Ранее вице-спикер парламента высказывался в том духе, что Россия не является врагом для Словакии и с ней вполне можно наладить диалог и отношения.

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#парламент
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В Китае сообщили о «красной линии», которую нельзя пересекать США
МИД КНР: вопрос Тайваня является красной линией в отношения с Вашингтоном
11 января 2024, 14:12

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Тайваньский вопрос является ключевым для Китая и «красной линией» в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которую нельзя пересекать. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она подчеркнула, что вопрос принадлежности Тайваня является исключительно делом Китая, который не намерен допускать вмешательства иных стран. Так Мао Нин прокомментировала заявления США о том, что Вашингтон категорически против вмешательства в выборы на Тайване. Это сообщение якобы было предупреждением Китаю со стороны США.

Мао Нин добавила, что США открыто посылают замечания о выборах на Тайване. А Китай, в свою очередь, выступает против этих заявлений.

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#сша
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#мид
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Представитель ЮАР: Израиль проводит в отношении палестинцев политику апартеида
11 января 2024, 13:47

Фото: istockphoto/Stadtratte

В Международном суде ООН 11 и 12 января проходят слушания по иску ЮАР к Израилю, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. Представитель Южноафриканской республики Висумузи Мадонсела заявил, что еврейское государство проводит в отношении палестинцев политику апартеида.
Такое заявление он сделал во время выступления на заседании суда в четверг, 11 января, когда слово было предоставлено южноафриканской делегации. Он также выразил особое беспокойство, которое вызывают у ЮАР установленный Израилем режим дискриминирующих законов и практик. Израиль будет отвечать на обвинения на следующий день, 12 января.

Висумузи Мадонсела отметил также, что израильская сторона с 1948 года постоянно и систематически перемещает и разделяет палестинский народ, умышленно отказывая ему в праве на самоопределение, установленном ООН и международными институтами.

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#право
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Власти Латвии конфискуют российскую собственность ради финансирования Украины
LSM: Латвия конфискует Дом Москвы, а полученные средства отправит Киеву
11 января 2024, 13:09

Фото: iStock/Ruma Aktar

Латвийский сейм в последнем чтении утвердил законопроект, согласно которому культурно-деловой центр «Дом Москвы» будет передан в собственности государства. Об этом сообщает издание LSM.
Отмечается, что после передачи здания государству, оно будет продано, а полученные с продажи средства пойдут на помощь Украине.

Напомним, что в конце декабря латвийские спецслужбы ворвались в здание культурно-делового центра и начали допрашивать сотрудников. Также у них отняли средства связи. Кроме того, на входе в здание была установлена охрана, а во всех помещениях описано имущество и компьютерная аппаратура.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с российской стороны последует ответ на действия властей Латвии.

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#латвия
#россия
#украина
#имущество
#финансирование
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Политик Кикль: Выступление Зеленского в парламенте подорвёт нейтралитет Австрии
11 января 2024, 13:04

Фото: istockphoto/yuelan

Решение Австрии позволить украинскому президенту Зеленскому выступить в парламенте противоречит нейтральному статусу Австрии. Об этом заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.
В эфире телеканала ORF политик заявил, что он, равно как и его однопартийцы, поддерживают европейский нейтралитет.

«Я в равной степени критикую как Украину, так и Россию», — сказал один из лидеров оппозиции.

Он также подчеркнул, что если давать слово одной из противоборствующих сторон, то нужно дать возможность высказаться и другой, иначе нарушаются принципы нейтралитета. В целом же, добавил Кикль, австрийский парламент не может быть сценой для противоборства воюющих сторон. Для этого есть достаточно международных площадок, которыми Зеленский и так активно пользуется, заключил политик.

Напомним, в марте 2023 года украинский президент выступал по видеосвязи перед австрийским парламентом. При этом депутаты от АПС перед началом речи Зеленского покинули зал.

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#депутаты
#парламент
#зеленский
#австрия
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Путин посетил анимационную студию «Мечталёт» в Хабаровске
11 января 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Александр Рюмин

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Хабаровский край посетил анимационную студию «Мечталёт». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это первая дальневосточная анимационная студия, которая стремится к созданию конкурентоспособного контента для международного рынка.

Анимационная студия была открыта в Хабаровске в 2018 году. Уже через год после открытия на ней были созданы шесть короткометражных мультфильмов и была начата работа над анимационным сериалом «Спина к спине». Он был готов в 2020 году, когда вышел на стриминговые сервисы и телеканалы в России, Китае и Казахстане.

В настоящее время студия, получившая финансирование от министерства культуры, работает над продолжением мультсериала «Спина к спине», а также реализует полнометражную картину «Невельской» и сериал для подростков.

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#мультфильмы
#россия
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RCD: Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ
11 января 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Ahmed Zaggoudi

Вашингтон будет вынужден поставить Финляндии большое количество оружия для усиления границы НАТО с Россией. Страна Суоми станет, вероятно, наиболее желанным кандидатом на получение американского вооружения.
Об этом в своей статье для портала RealClearDefence пишет старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт. В своём материале она отмечает, что финская армия уже в самое ближайшее время получит на вооружение от Пентагона 64 новейших истребителя пятого поколения F-35A. По словам эксперта, этот самолёт на отличном счету в НАТО из-за его высоких разведывательных возможностей.

Аналитик также уверена, что вслед за авиационной техникой скоро последует и тяжёлая наземная. Она полагает, что следующим шагом будет поставка Соединёнными Штатами Финляндии танков M1A1 Abrams. В заключение эксперт отметила протяжённую границу между Финляндией и Россией, для защиты которой потребуется много техники и вооружений.

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