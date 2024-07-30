Более 10 тыс открыток было отправлено «Морской почтой» за 4 дня

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Гости и жители Кронштадта отправили более 10 тыс. авторских открыток «Морской почтой» «Петербургского дневника» за четыре дня – с 25 по 28 июля.
Отмечается, что открытки дойдут до адресатов в разные уголки страны.
Ранее сообщались, что в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте в рамках работы «Морской почты» на Якорной площади в Кронштадте в Санкт-Петербурге были изготовлены авторские открытки учеников Детской художественной школы (ДХШ) имени Аникушина.
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«Здорово, что сохраняется традиция по оформлению открыток рисунками, созданными воспитанниками кронштадтской художественной школы. Это говорит о том, что дети, которые сегодня учатся в Кронштадте, через рисунки, творчество, показывают свои патриотизм и любовь к России и той силе, которой является наш Военно-морской флот», – прокомментировал главный редактор издания Кирилл Смирнов.
Ранее сообщались, что в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте в рамках работы «Морской почты» на Якорной площади в Кронштадте в Санкт-Петербурге были изготовлены авторские открытки учеников Детской художественной школы (ДХШ) имени Аникушина.
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Мелисса Тимофеева