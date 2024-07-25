В Кронштадте открылась «Морская почта»

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В преддверии Дня Военно-морского флота на Якорной площади в Санкт-Петербурге в Кронштадте начала работу «Морская почта».
Напомним, что «Морская почта» является проектом издания «Петербургский дневник».
А в Москве в киноцентре «Октябрь» стартовал необычный фестиваль эмпатии «Плакать полезно». Мероприятие открылось с показа фильма «Хатико: Самый верный друг» Лассе Халльстрёма.
Ранее сообщалось, что в этом сезоне в рамках подмосковного проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов.
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В Московской области в рамках проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов
Раскрыт внешний вид открыток для «Морской почты» в Петербурге
«С радостью открываем «Морскую почту» «Петербургского дневника». Второй год подряд мы создаем этот проект в центре Кронштадта. Приятно, что губернатор Петербурга Александр Беглов и руководство ВМФ доверяет нам реализовывать этот проект. В прошлом году это начинание показало свою востребованность. Посетители отправили около 10 тысяч открыток. Уверен, что проект будет востребован и в этом году», – прокомментировал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
А в Москве в киноцентре «Октябрь» стартовал необычный фестиваль эмпатии «Плакать полезно». Мероприятие открылось с показа фильма «Хатико: Самый верный друг» Лассе Халльстрёма.
«Все 16 лет работы компании наши фильмы заставляли людей смеяться, плакать, волноваться, влюбляться, ненавидеть и радоваться. Терапевтический эффект кинематографа натолкнул нас на мысль: создать безопасное пространство для выражения чувств — фестиваль эмпатии», — приводит «Вечерняя Москва» слова директора по маркетингу кинопрокатной компании «Вольга» Виктории Лариной.
Ранее сообщалось, что в этом сезоне в рамках подмосковного проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов.
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Раскрыт внешний вид открыток для «Морской почты» в Петербурге
Мелисса Тимофеева