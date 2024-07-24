Жителей Подмосковья пригласили на грантовый конкурс фестиваля «Морфология улиц»

Около 25 тысяч человек посетили фестиваль-путешествие «Достоевский», который впервые состоялся в Зарайске 20 и 21 июля. Это жители города, а также зрители из Коломны, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.