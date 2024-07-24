Жителей Подмосковья пригласили на грантовый конкурс фестиваля «Морфология улиц»

Фото: сайт фестиваля «Морфология улиц»
9 августа в Тюмени состоится очная защита проектов Всероссийского конкурса молодёжных проектов в рамках проекта паблик-арта «Морфология улиц». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Проект развивает уличное искусство Тюмени с 2017 года, а с 2023-го стал международным, укрепив позицию города как молодого центра паблик-арта в России. В грантовом конкурсе могут принимать участие граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта – 600 тыс. рублей», – говорится в сообщении.Подробно с проектом можно ознакомиться в соцсети «ВКонтакте».
Зарегистрироваться на грантовый конкурс можно на платформе ФГАИС «Молодёжь России».
Заявочная кампания заканчивается 28 июля 2024 года в 18 часов по московскому времени. Физическое лицо может представить не более одной заявки по 16 номинациям.
Защита проектов пройдёт в мультицентре «Контора пароходства» по адресу: г. Тюмень, ул. 25 Октября, д. 23А, стр. 1
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