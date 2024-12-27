Более 700 экспонатов представлено на выставке «Формула Гжели» в Москве

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Экспозиция рассказывает о гжельском стиле, о том, как развивается производство в наши дни. История промысла начинается с пятицветной майолики XVIII века, продолжается полуфаянсом и фарфором частных заводов XIX века, изделиями производственного объединения «Гжель» 1970-80 годов», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Как рассказали в министерстве, некоторые экспонаты будут показаны впервые. Это, например, фарфор гжельских заводов XIX века и коллекция произведений 1940-50-х годов. Они показывают, как художники искали новый язык гжельского промысла.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В экспозиции участвует Объединение «Гжель». Художники объединения работают не только в традиционной манере, но и экспериментируют с новыми формами и технологиями производства.
Выставка будет работать до 9 марта 2025 года.
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