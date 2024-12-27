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В Московской области работают музеи Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что на территории региона находятся музеи, основанные Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: музейный комплекс «Ильинское-Усово» и Музей семьи великого князя Константина Константиновича в селе Осташёво. Эти музеи являются частью национального туристического проекта «Императорский маршрут».
Музей, посвящённый августейшим покровителям Российского общества Красного Креста — владельцам усадьбы Ильинское-Усово, расположен в историческом здании лазарета для раненых воинов Русско-японской войны, созданного великой княгиней Елизаветой Фёдоровной в 1905 году в память о своём супруге, Великом князе Сергее Александровиче.

Экспозиция рассказывает об истории Российского общества Красного Креста и массовом движении сестёр милосердия, благотворительной и подвижнической деятельности владельцев усадьбы: императора Александра II и его жены императрицы Марии Александровны, великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, великого князя Дмитрия Павловича и великой княгини Марии Павловны.



Адрес музея: Московская область, городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 3А.

Музей материнства и младенчества в Ильинском посвящён охране здоровья матерей и детей в России в XVIII–XX веках. Экспозиция расположена в залах мемориального здания родильного приюта, построенного в 1892 году для крестьян Великим князем Сергеем Александровичем, владельцем усадьбы Ильинское-Усово, в память жене его брата, греческой принцессе Александре Георгиевне, которая умерла при родах.

Музей рассказывает о методах решения важной государственной задачи — сохранения населения в Российской империи. Посетители музея часто бывают студентами медицинских колледжей и профильных вузов.

Он находится по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 3, строение 1.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей школы и детства расположен в усадебном флигеле императорского поместья Ильинское-Усово, где в 1873 году императрица Мария Александровна основала начальную народную школу для крестьянских детей. Школа функционировала до 2000-х годов, а через два десятилетия в её здании открылся музей.

Современная интерактивная экспозиция рассказывает об истории развития начального, среднего и профессионального образования в России во времена правления императоров Александра II, Александра III и Николая II.

Адрес музея: Московская область, Одинцовский городской округ, село Усово, дом 2. Во время новогодних каникул музеи в Ильинском и Усово будут открыты до 29 декабря с 11:00 до 17:00. С 1 по 3 января 2025 года — выходные дни. С 4 по 8 января часы работы — с 11:00 до 17:00.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей семьи Великого князя Константина Константиновича находится в Осташёво, в историческом здании двухклассного училища, построенном семьёй Константиновичей в 1916 году в память о князе Олеге Константиновиче, который героически погиб в начале Первой мировой войны.

Экспозиция посвящена истории усадьбы Осташёво, жизни и достижениям членов великокняжеской семьи Константиновичей, семейным традициям воспитания, поддержке благотворительных и общественных организаций, развитию науки и искусства, героическим поступкам сыновей великого князя Константина Константиновича, а также судьбе его наследников после 1917 года.

Адрес музея: Московская область, Волоколамский городской округ, село Осташёво, улица Школьная, дом 36. В праздничные дни музей будет работать 3, 4, 5 и 6 января с 10:00 до 17:00. С 30 декабря по 2 января, а также 7 и 8 января — выходные дни.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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#московская область
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В зимние каникулы в Подмосковье пройдут ледовые шоу известных фигуристов
26 декабря 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Жители и гости Подмосковья смогут посмотреть в дни новогодних каникул ледовые спектакли с участием выдающихся российских фигуристов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Постановщики шоу – олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух. В спектаклях заняты участники и победители олимпиад, чемпионатов мира и Европы.
«С 1 по 12 января состоится 15 ледовых представлений – 10 в постановке Навки, пять – Авербуха. Команда Татьяны Навки покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Это истории о дружеской компании вокруг новогоднего самовара. Зрители увидят в шоу фигуристов Аделину Сотникову, Максима Ковтуна, Александру Степанову и Ивана Букина. Авербух представит спектакль «Чемпионы» с участием финалистов телепроекта «Народный ледниковый», – отметили в ведомстве.

Расписание ледовых представлений можно найти на главном туристическом портале Московской области, а также на сайте министерства.

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#зима в подмосковье
#культура
#фигурное катание
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#каникулы
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Российским проектам в сфере культуры предоставят гранты
26 декабря 2024, 09:39

Фото: istockphoto.com/User10095428_393

Конкурс на предоставление грантов для развития проектов в сфере культуры проводит Президентский фонд культурных инициатив, заявки принимаются с 17 декабря 2024 года до 7 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс могут быть заявлены проекты в области культуры, искусства и творческих индустрий, направленные на сохранение российской культурной идентичности и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на поддержку патриотично настроенных коллективов и деятелей культуры, поддерживающих достижение целей СВО и демонстрирующих свою преданность стране», — говорится в сообщении.
Подать заявку на грантовый конкурс могут коммерческие организации, НКО и индивидуальные предприниматели изо всех регионов Российской Федерации.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

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#гранты
#культура
#россия
#конкурс
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Стала известна афиша ледового шоу «Новогодний самовар» в парках Подмосковья
25 декабря 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В трёх городских округах Подмосковья в уходящем году покажут ледовое представление Татьяны Навки «Новогодний самовар». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

27 декабря, в пятницу, представление состоится в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуеве. Оно начнётся в 19:30. 28 декабря, в субботу, шоу покажут в ФОКе «Лидер» в Павловском Посаде. Начало – в 17:00. В тот же день оно пройдёт в Центральном парке Ногинска в 19:30. 29 декабря, в воскресенье, шоу примут парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в 16:30, а также в Городском парке Ивантеевки в 19:30.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Вход на ледовые представления будет свободным.
«Команда Навки и Петра Чернышева покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Эти небольшие истории объединят всех в уютную дружескую компанию вокруг новогоднего самовара. В представлении примут участие Аделина Сотникова, Максим, Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие фигуристы», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Актуальную информацию о предстоящем шоу можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

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#шоу
#зима в подмосковье
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В музее «Новый Иерусалим» представили отреставрированную карету Патриарха Никона
25 декабря 2024, 14:56

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

24 декабря в музее «Новый Иерусалим» прошла презентация отреставрированной кареты патриарха Никона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспонат является одним из немногих сохранившихся в мире образцов экипажного искусства XVII века. На протяжении нескольких столетий карета находилась в стенах Ново-Иерусалимского монастыря, а в 1920 году была передана в музейное собрание. К моменту начала реставрационных работ карета была сильно повреждена, сохранился только один остов.

Экипаж получил серьёзные повреждения во время разрушения Ново-Иерусалимского монастыря немецко-фашистскими войсками в декабре 1941 года. Реставрация экспоната заняла почти три года и проходила на средства, предоставленные Министерством культуры и туризма Московской области. Работы начались в 2022 году.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Эксперты провели тщательное исследование, изучили старинные тексты и несколько сохранившихся экипажей-аналогов, которые считаются большой редкостью даже для европейских музеев. Один из самых старых экземпляров, датированный 1610 годом, находится в Лиссабоне.

В преддверии празднования 420-летия Патриарха Никона, которое состоится в мае 2025 года, карета стала частью постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим» в разделе, посвящённом Ново-Иерусалимскому монастырю и его основателю.

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#подмосковье
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Подмосковный проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив
25 декабря 2024, 11:10

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Проект художественного руководителя Ивантеевского музыкально-драматического театра Артёма Бибилюрова — фестиваль молодых театральных режиссёров «Новые горизонты» получил грант от Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль задуман для того, чтобы помочь молодым театральным деятелям Московской области реализовать свои творческие проекты, а также выявить и поддержать талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Почетными участниками и спикерами фестиваля станут известные деятели искусства и культуры.

Фестиваль планируется провести в конце февраля — начале марта 2025 года.

Партнёрами проекта являются Министерство культуры и туризма Московской области, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, администрации городских округов Пушкинский, Ивантеевка, Пушкинский музыкально-драматический театр, Театральный институт имени Бориса Щукина, телеканал «360» и инновационный центр «Сколково».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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#творчество
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Вокалистки из Каширы победили на Всероссийском конкурсе творчества и искусств
24 декабря 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Юные участницы вокального коллектива «Элегия» дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира Татьяна Ветрова и Арина Никифорова завоевали награды VII Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Кружево Зимы», который проводит агентство «Контраст», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Татьяна Ветрова стала лауреаткой конкурса первой степени в номинации «Эстрадный вокал» (12-13 лет) и получила специальный приз оргкомитета и членов жюри. А Арина Никифорова стала лауреаткой первой степени в номинации «Эстрадный вокал» среди участников 8-9 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вокальным коллективом «Элегия» руководит Анна Дорофеева. В администрации поздравили с отличным результатом юных победительниц и их наставницу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#конкурс
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#искусство
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В Подмосковье состоится показ ледового представления «Новогодний самовар» Татьяны Навки
24 декабря 2024, 17:36

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 27 по 29 декабря в пяти городах Подмосковья пройдут ледовые шоу «Новогодний самовар», в постановке Татьяны Навки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках представления команда Татьяны Навки и Петра Чернышева представит зрителям увлекательные истории, объединяющие всех вокруг новогоднего самовара.

В ледовом шоу «Новогодний самовар» примут участие Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие звезды фигурного катания. Первое представление состоится 27 декабря в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуеве. Начало в 19:30.

28 декабря жители и гости Павлово-Посадского округа смогут встретиться с прославленными фигуристами. Ледовое шоу пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер», начало в 17:00. В этот же день шоу покажут в Центральном парке Ногинска, Богородского округа, в 19:30.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

29 декабря «Новогодний самовар» представят в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа в 16:30, а также в городском парке Ивантеевки, Пушкинского округа, в 19:30.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0 .

Подробное расписание ледовых шоу доступно на сайте welcome.mosreg.ru.

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#минкульттуризма мо
#подмосковье
#ледовые катки
#фигурное катание
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Актёр из «Крепкого орешка 2» Арт Эванс скончался
24 декабря 2024, 15:47

Фото: iStock/ undefined undefined

Актёр из США Арт Эванс, который известен по ролям в фильмах «История солдата» и «Крепкий орешек 2», умер на 83 году жизни, передала газета USA Today со ссылкой на агентов актёра.
«Умер актер Арт Эванс... Ему было 82 года... Причиной смерти актера стали осложнения диабета, с которыми Эванс боролся на протяжении нескольких лет», — отмечалось в сообщении.

Подчёркивалось, что агенты Арта Эванса отправили журналистам газеты электронное письмо — в нём они подтвердили, что актёр умер в субботу.

Арт Эванс родился в 1942 году в Лос-Анджелесе, а свой профессиональный путь актёр начал в «Театре бытия» Фрэнка Сильвы. В 1976 году американец дебютировал в эпизоде сериала «Чико и мужчина». Потом Арт Эванс снялся больше чем в 120 картинках.

Ранее сообщалось, что крокодил Берт, который известен по роли в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом в главной роли, скончался в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине.

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#актёр
#смерть
#диабет
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Письма Деду Морозу из парков Московской области отправят в Великий Устюг
24 декабря 2024, 15:06

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке Мира в Мытищах 25 декабря проведут торжественный сбор и передачу писем Деду Морозу из подмосковных парков в Великий Устюг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В сборе примут участие 20 делегаций из разных муниципалитетов, в том числе из Зарайска, Серебряных прудов, Фрязина, Талдома, Орехово-Зуева и других. В 13 часов посетителей ждет церемония сбора писем в Резиденции Деда Мороза, встреча с ним и Снегурочкой, развлекательная программа для всей семьи и чаепитие», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как напомнили в министерстве, в течение декабря в парках региона работают 116 почт и 59 резиденций зимнего волшебника. В последний месяц уходящего года 45 областных парков получили знак качества «Дед Мороз рекомендует». Отбор проходил в шести номинациях: за лучшие ёлку, резиденцию и приёмную, почту Деда Мороза, фотозону, зону фуд-корта, а также входную группу в парк.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Мероприятие организовано при поддержке Московской областной дирекции по развитию парков.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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