Стала известна афиша ледового шоу «Новогодний самовар» в парках Подмосковья

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
27 декабря, в пятницу, представление состоится в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуеве. Оно начнётся в 19:30. 28 декабря, в субботу, шоу покажут в ФОКе «Лидер» в Павловском Посаде. Начало – в 17:00. В тот же день оно пройдёт в Центральном парке Ногинска в 19:30. 29 декабря, в воскресенье, шоу примут парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в 16:30, а также в Городском парке Ивантеевки в 19:30.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Вход на ледовые представления будет свободным.
«Команда Навки и Петра Чернышева покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Эти небольшие истории объединят всех в уютную дружескую компанию вокруг новогоднего самовара. В представлении примут участие Аделина Сотникова, Максим, Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие фигуристы», – рассказали в министерстве.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Актуальную информацию о предстоящем шоу можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.
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