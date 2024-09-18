В Талдоме более 800 человек посетили «Фестиваль журавля»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В субботу, 14 сентября, на территории биостанции заказника «Журавлиная родина», которому в этом году исполнилось 45 лет, в деревне Дмитровка Талдомского городского округа прошёл ежегодный праздник «Фестиваль журавля». Это мероприятие проводится в «Журавлиной родине» уже более 30 лет. На празднике присутствовало 850 человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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