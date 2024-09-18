В Талдоме более 800 человек посетили «Фестиваль журавля»

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Фестиваль подарил участникам множество ярких эмоций, впечатляющих моментов и глубоких переживаний. Танцоры коллектива вернулись с живыми воспоминаниями, новыми знаниями и насыщенным общением.Особую благодарность коллектив выражает своей замечательной группе поддержки — образцовому ансамблю эстрадного танца «КРЕДО» из Дома культуры «Павлово-Покровский».8 июня этого года в парке «Авангард» города Электросталь прошел отборочный этап второго сезона фестиваля «Город танцует в парках», где «Феерия» заняла первое место и стала финалистом II областного фестиваля, а также приняла участие в съемках данного танцевального проекта.Поздравляем талантливых участников и их руководителя Ирину Ирвачеву и желаем им больших успехов в новом творческом сезоне.