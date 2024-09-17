Более 42 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в мероприятии «Живописный парк»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В субботу, 14 сентября, в более чем 60 парках Московской области прошло масштабное мероприятие под названием «Живописный парк». Мероприятие посетили более 42 тысяч местных жителей и гостей, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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Дайана Хусинова