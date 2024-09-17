Более 42 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в мероприятии «Живописный парк»

«В этом году более 50 тысяч участников проекта посетили культурные и исторические места нашего региона. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, по-прежнему, является одним из самых популярных мест для экскурсий. Долголеты также посещают места менее популярные, но не менее интересные — завод народных промыслов «Гжель», кондитерская фабрика «Победа» или Жуковский музей истории покорения неба», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Проект «Активное долголетие» предлагает разнообразные экскурсии, соответствующие интересам участников. Пенсионеры изучают историю и культуру различных районов Московской области и могут лично познакомиться с достопримечательностями подмосковного туризма. В ведомости отметили, что все мероприятия в рамках проекта абсолютно бесплатны для жителей.







«Очень нравится направление туристические поездки в активном долголетии, благодаря экскурсиям узнаешь интересные исторические факты, удивляешься красоте мест, да и вообще хочется больше узнать о наследии русской земли, благодарны за возможность путешествовать», — поделилась впечатлениями участница проекта из Красноармейска.

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут присоединиться к проекту.



