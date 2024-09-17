В Коломне более 15 тысяч человек посетили XII яблочно-книжный фестиваль

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Коломне состоялся XII Международный яблочно-книжный фестиваль, который проходил в течение двух первых суббот сентября, 7 и 14 числа. Мероприятие посетили более 15 тысяч местных жителей и гостей города, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль соединяет разное — новую литературу и вкус кисло-сладкой антоновки, шум плодовых садов и узоры коломенских шёлковых тканей, искусство современных художников и исторические виды старого русского города. Для музейного кластера «Коломенский посад» это важное ежегодное событие, которое позволяет сконцентрировать вокруг Коломны усилия большой креативной команды. Это событие для нас — повод встретиться с влюблёнными в Коломну, представить не только музеи кластера, но и город в его многообразии», — рассказала креативный продюсер фестиваля, арт-директор музейного кластера «Коломенский посад» Екатерина Ойнас.
О целях и задачах Фонда рассказала учредитель фонда, социальный предприниматель, креативный продюсер фестиваля Наталья Никитина.
«Мы создали Фонд друзей Коломны, чтобы направить созидательную энергию и фокус нашего внимания на сохранение исторической части Коломны и делать это вместе с людьми, которые живут здесь, вокруг нас. Мы хотим создать сообщество и объединить творцов, социальных и культурных предпринимателей и все вместе инициировать новые уникальные проекты, привлекая на них финансирование. Только через культуру сообщество способно почувствовать свою сопричастность к чему-то большому, ценному и значимому».
Театральные представления Театра.DOC, проекта «Играем книгу» и уличного театра Vokrug из Санкт-Петербурга предоставили зрителям возможность совместно поразмышлять над важными вопросами.
Гастрономическая составляющая фестиваля включала яблочные и другие деликатесы от местных производителей и фермеров. Во время городского обеда во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» можно было узнать истории старожилов Коломны, а музей-лаборатория «Шелковая фабрика» организовал выставку «Шелковый сад».
«Фестиваль за 12 лет вырос в масштабное событие, получил несколько профессиональных наград. Например, только в этом году фестиваль стал победителем областного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Мы благодарны Российскому фонду культуры, который поддерживает нас уже пять лет. Также мы благодарны администрации городского округа Коломна, без которых этот праздник для жителей и гостей города не случился бы», — говорит директор фестиваля Дарья Салмина.
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