Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
"Это мой такой очень приятный график. Двенадцать книг в год",— рассказала Донцова по случаю 25-летия ее творческой деятельности.При этом в этом году она написала уже три произведения – больше плана. Помимо детективов Донцова также пишет детские книги.
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