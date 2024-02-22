Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц

Выставка «Воспеть хочу семейный творческий союз!» работает в Мытищинском историко-художественный музей, в экспозиции представлено около 20 живописных картин и офортов, созданных членами Союза художников России, супругами Галиной и Анатолием Веселовыми, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.

«На выставке представлены картины, вдохновлённые жизнью в русской глубинке и идеями русского космизма. Все работы несут на себе отпечаток неповторимой яркой личности их создателей, вдохновляют и заставляют задуматься», — говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 1 марта, возрастные ограничения — 6 . Выставку можно посетить по Пушкинской карте, держателям Менделеевской карты предоставляются скидки.

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