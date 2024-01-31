Писательница Улицкая призналась, что отправляет гонорары с продажи книг в Киев

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Писательница Людмила Улицкая призналась, что гонорары с продажи её книг идут на финансирование Украины. Об этом она рассказала в ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом.
Отмечается, что они позвонили писательнице от имени главы офиса украинского президента Андрея Ермака и спросили, поступает ли доход с её книг в ВСУ. Она подтвердила эти слова, однако отказалась раскрывать детали.
Также Улицкая подчеркнула, что ей симпатичен президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, она добавила, что не особо довольна терактами в отношении патриотов России, организованных украинскими спецслужбами, но отметила, что они имеют на это полное право.
Напомним, что в ноябре прошлого года Улицкая опровергла сообщения о поддержке ВСУ. Она назвала такие заявления абсурдными.
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Также Улицкая подчеркнула, что ей симпатичен президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что в ноябре прошлого года Улицкая опровергла сообщения о поддержке ВСУ. Она назвала такие заявления абсурдными.
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Анастасия Чинкова