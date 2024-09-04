5 сентября в Павловском Посаде отметят день рождения Андрияна Николаева

Фото: пресс-служба администрации г.о Павлово-Посадский
В музее космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде состоится тематическое занятие, которое посвящено дню рождению знаменитого космонавта «День Рождения Андрияна Николаева — 95 лет». Посетить мероприятие можно будет 5 сентября в 12:00.
Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 года. В этом году космонавт отметил бы своё 95-летие.
Праздничное мероприятие «День Рождения Андрияна Николаева — 95 лет» состоится по адресу: пл. Революции д. 15. Для всех желающих вход бесплатный.
Для предварительной записи и дополнительной информации обращайтесь по телефону 8-985-751-53-31.
Возрастное ограничение: 0+
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