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В Коломне открылась выставка пейзажей «По городам и весям»

29 августа 2024, 17:58
Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

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Выставка картин заслуженного художника России Виктора Корсакова «По городам и весям» начала работать в картинной галерее Коломны «Дом Озерова», сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.


«В экспозиции представлены живописные произведения, выполненные Виктором Корсаковым в пленэрных поездках за последние два десятилетия. Одна из центральных тем творчества художника — старые русские города. На полотнах запечатлены уголки природы, здания и улицы. Эти виды — неизвестные и чем-то знакомые — находят отклик в сердцах зрителей», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 25 сентября. Галерея расположена по адресу: город Коломна, улица красногвардейская, дом №2. Подробная информация о выставке размещена на сайте галереи. Там же можно приобрести билеты онлайн.

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#выставка
#минкульттуризма мо
#картины
#коломна
В сентябре в российский прокат выйдет военно-патриотический фильм «9 секунд»
29 августа 2024, 12:37

Фото: iStock/3DSculptor

Полнометражный художественный фильм «9 секунд» планируют выпустить в широкий кинопрокат в России 26 сентября, лента посвящена подвигу 19-летнего матроса, спасшего от пожара свой корабль и экипаж. Об этом сообщил народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
«Фильм рассказывает об Алдаре Цыденжапове. Он родился в посёлке Агинское Забайкальского края и с детства мечтал служить во флоте. Его мечта исполнилась — он стал матросом эсминца «Быстрый». В 2010 году, когда эсминец готовился к походу, в машинном отделении начался пожар. Цыденжапов сумел быстро потушить огонь и спас эсминец и 358 членов экипажа», — говорится в сообщении.
Выход фильма приурочен к годовщине подвига Алдара Цыденжапова.

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#фильм
#культура
#кино
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Педагог детской школы искусств в Клину получила почётное звание
29 августа 2024, 11:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Преподавательнице отделения «Хореографическое творчество» клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского Ольге Яковлевой присвоили звание «Заслуженный работник культуры Московской области», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Почётное звание «Заслуженный работник культуры Московской области» присвоено Ольге Яковлевой за плодотворный труд, профессиональное мастерство и большой вклад в развитие хореографического творчества в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Ольга Яковлева руководит образцовым хореографическим коллективом «Акулина», который не раз побеждал на различных всероссийских и региональных конкурсах, а недавно был признан лучшим на международном фестивале «Радуга над Витебском» в Беларуси.

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#школа искусств
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Керамист из Шатуры Козлова заняла первое место на международном конкурсе
28 августа 2024, 18:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Руководитель гончарно-керамической студии «Домик мастера» Екатерина Козлова успешно выступила на международном фестивале «Праздник Топора», который проходил в Томске. В нём она участвовала третий год подряд, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Шатура.
На днях Екатерина вернулась с юбилейного, 15-го, фестиваля народных ремёсел. В томском парке «Околица» соревновались в мастерстве резчики по дереву, металлу и гончары из 44 регионов России и восьми стран мира.

Екатерина Козлова продемонстрировала все свои навыки и умения в конкурсной номинации «Глиняный сказ».
«Пройти отбор для меня оказалось уже победой: из 200 заявок отбирали всего 10 человек от одного региона. Я представляла Московскую область, Шатуру. В качестве домашнего задания мной я изготовила вазу в традициях Дивеевской глиняной игрушки», – рассказала девушка.
Эту творческую работу организаторы попросили забрать для размещения в Томском художественном музее.

В итоге Екатерина вместе с гончаром из Подмосковья Ильёй Калашниковым победила в номинации «Сумасшедшая глина». Среди шести команд их дуэт искуснее всех за полчаса справился с 18 килограммами материала. Гончары создали парковую скульптуру «Кот».
«Пока один из нас искусно выкручивал глину, другой аккуратно прилеплял детали. Всё это происходило на сцене, и за процессом наблюдали сотни гостей мероприятия», – поделилась впечатлениями Козлова.
После презентации изделия путём зрительского голосования Екатерина и Илья были названы лучшими, и им досталось первое место.

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#мастер
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#московская область
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Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихове приглашает на свою площадку
28 августа 2024, 17:26

Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

8 сентября в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет 18-й Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова». Этот подмосковный фестиваль объединит всех любителей охотничьей породы собак.
Радостное и необычное мероприятие соберет такс всех видов и размеров в старинной усадьбе, где Антон Павлович Чехов прожил семь лет, с 1892 по 1899 год. Течение мелиховской жизни интересно тем, что здесь жил не только писатель, но и врач, принимавший бесплатно огромное количество пациентов, сражавшийся с холерой; общественный деятель, строитель школ. За забавной внешностью этих собак скрывается большая физическая сила, сообразительность, оптимизм и преданное сердце.

Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Гостей и участников ждут спортивные активности, интересные мастер-классы, выступление цирковых артистов, фотосессии, конкурсы талантов. Также в ходе праздника состоится конкурс модного дефиле для собак-участников. Музей подготовил специальный приз за костюм в чеховской тематике. На фестивале можно будет приобрести тематический сувенир, связанный с коротконогими питомцами.


Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

«В этот день в музей не только можно, но и нужно с собаками, но только с таксами. В прошлом году в фестивале приняли участие более 130 такс из разных городов Московской области, а также из Тулы, Ярославля и Севастополя. В этом году мы ожидаем ещё большее количество четвероногих участников», — рассказали организаторы фестиваля.

Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Также своими мыслями поделилась с корреспондентом «Радио 1» пресс-секретарь музея «Мелихово» Юлия Балабанова.

«Выходной день на природе в окружении своих четвероногих любимцев, как когда-то это делал Чехов, — это самый лучший выходной! Писатель очень любил такс, поэтому Мелихово выбрали местом проведения фестиваля. В музее есть скульптурная композиция, посвященная таксам Чехова, это любимое место для фотосессий многочисленных гостей музея», — сказала она.
Фото: музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

В Мелихове жили две таксы — Хина и Бром, подаренные А.П. Чехову издателем журнала «Осколки» Николаем Лейкиным. Наблюдая за их характерами, писатель отмечал: «Таксы Бром и Хина здравствуют. Первый ловок и гибок, вежлив и чувствителен, вторая неуклюжа, толста, ленива и лукава».

Онлайн-регистрацию для участия в фестиваля можно пройти на официальном сайте музея.

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В Каширском краеведческом музее представят выставку «Новые герои Подмосковья»
28 августа 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее С 3 по 20 сентября будет работать выставка «Новые герои Подмосковья». На ней будут представлены живописные и графические работы современных художников столичного региона, посвящённые спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Передвижная выставка пройдет в 17 городских округах Московской области. Это Дмитров, Электросталь, Зарайск, Шаховская, Щёлково, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Кашира, Домодедово, Серпухов, Павловский Посад, Лобня, Лотошино, Воскресенск, Красногорск и Руза. В каждом городе планируют общение художников с аудиторией, встречи школьников и студентов с участниками СВО», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Выставка организована по инициативе президента Общественного фонда «Фонд культурных инициатив» Московской области Андрея Кошелева. Они проводится при поддержке правительства Московской области, Фонда президентских грантов и Союза журналистов Подмосковья.

Открытие экспозиции состоится 3 сентября в 14 часов.

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#кашира
#музей
#выставка
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#герои
#подмосковье
#московская область
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Всероссийская премьера фильма «9 секунд» о подвиге молодого матроса пройдёт 26 сентября
Премьера фильма «9 секунд» о подвиге 19-летнего матроса пройдёт 26 сентября
28 августа 2024, 16:41

Фото: пресс-служба Каро Продакшн

Всероссийская премьера полнометражного художественного кинофильма «9 секунд» пройдёт 26 сентября. Она будет приурочена к годовщине подвига Алдара Цыденжапова, сообщили создатели картины.
Картина основана на реальных событиях – подвиге 19-летнего матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, который в 2010 году спас 348 членов экипажа легендарного эсминца «Быстрый».
«2010 год. База Тихоокеанского флота. На эсминце «Быстрый» происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом. Короткое замыкание, пожар. На борту – 348 человек. Без колебаний противостоять огню решает матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка», – говорится в описании фильма.
Фото: пресс-служба Каро Продакшн

По словам создателей, в Забайкальском крае, где родился Алдар, все с интересом отнеслись к съёмкам. Все жители предлагали помощь съемочной группе.
«Куда бы мы ни приходили, перед нами открывались все двери, когда мы говорили, что снимаем фильм про Алдара. Люди бежали и предлагали любую форму услуг: в транспорте, в реквизите. То же самое было и во Владивостоке. Тихоокеанский флот, как всегда, на высоте. Командующий флотом и все, кто был причастен, оказали нам огромную помощь и поддержку», – рассказал продюсер Юрий Обухов.
Режиссёром картины выступил Олег Штром, ранее снявший ленту «Нахимовцы». В ролях Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Олег Бабуев, Алексей Кирсанов, Солбон Субботин, Надежда Мунконова, Арюна Цыденова, Владимир Илюхин и другие.


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#культура
#искусство
#кино
#фильм
#премьера
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Благоустройство территории Саввино-Сторожевского монастыря идёт по графику
28 августа 2024, 13:41

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Стефан проверили ход благоустройства в Звенигородской обители. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Монтаж бортовых камней почти завершён. Рабочие укладывают плитку и готовят основание для нового асфальта на центральной аллее монастыря.
«В этом году делаем центральную аллею и подходы к церквям, палатам и корпусам. Уже подготовлена подушка из щебня для укладки асфальта, завершается установка бордюрного и садового камней. С понедельника на центральной аллее начнут укладывать новое покрытие. Планируется построить игровую площадку для маленьких прихожан и сделать стеклянное ограждение на смотровой площадке. Сейчас его изготавливают. Материалы при благоустройстве используются самые надёжные и качественные – делаем на долгие годы», – рассказал Иванов.
Как отметили в администрации, Святой Савва Сторожевский, ученик преподобного Сергия Радонежского, почитался как покровитель Отечества. Он был духовником семьи благоверного великого князя Димитрия Донского и его сына Юрия Звенигородского, по просьбе которого в 1398 году на горе Сторожа основал монастырь.

Недавно, 23 августа, Русская православная церковь отмечала значимую дату – второе обретение и перенесение мощей святого преподобного Саввы. Именно в этот день в 1998 году мощи русского святого вернулись в устроенную им обитель в Звенигород. С марта 1985 года они покоились в Покровском храме Московского Данилова монастыря.

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#московская область
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#монастыри
#религия
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В России стартовал детский конкурс рисунков по ПДД
28 августа 2024, 13:37

Фото: iStock/oleghz

Начался приём заявок на VII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад», мероприятие проводит Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной, сообщает пресс-служба фонда.
«Целью конкурса является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические способности и навыки ребёнка», — отмечается в сообщении.
Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от трёх до четырнадцати лет, им предлагается разработать персональный маршрут до своей школы или детского сада и отобразить его в рисунке. Работы принимаются до 30 сентября включительно по адресу: konkurs.pdd@fond-edykina.ru.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда-организатора.

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#конкурс
#дети
#рисунки
#пдд
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Школьница из Можайской воспитательной колонии победила на всероссийском конкурсе
28 августа 2024, 11:19

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО

Победу на XXII конкурсе «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» одержала девушка из Можайской воспитательной колонии, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФСИН РФ.
«Конкурс проводился в два этапа. Первый проходил проводился в общеобразовательных школах местных органов ФСИН, на второй было представлено одиннадцать творческих работ. Комиссия оценивала уровень знаний конкурсантов, общую эрудицию, содержание и оформление творческих работ, актуальность темы и культуру речи», — говорится в сообщении.
Победительницей конкурса стала воспитанница Можайской колонии. В этом году она окончила 11-й класс в школе, расположенной в колонии. Девушка увлекается рисованием портретов и чтением стихов, а её конкурсная работа была посвящена российским семейным ценностям.

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