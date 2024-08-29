В Коломне открылась выставка пейзажей «По городам и весям»

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Выставка картин заслуженного художника России Виктора Корсакова «По городам и весям» начала работать в картинной галерее Коломны «Дом Озерова», сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В экспозиции представлены живописные произведения, выполненные Виктором Корсаковым в пленэрных поездках за последние два десятилетия. Одна из центральных тем творчества художника — старые русские города. На полотнах запечатлены уголки природы, здания и улицы. Эти виды — неизвестные и чем-то знакомые — находят отклик в сердцах зрителей», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 25 сентября. Галерея расположена по адресу: город Коломна, улица красногвардейская, дом №2. Подробная информация о выставке размещена на сайте галереи. Там же можно приобрести билеты онлайн.
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