В Химках ко Дню города проведут более 160 мероприятий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Свыше 160 мероприятий приготовили в Химках ко Дню города, праздник традиционно состоится в первую субботу сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Праздничные мероприятия состоятся во всех микрорайонах округа, а главной площадкой станет парк Толстого. Здесь проведут два фестиваля: «Открытые сердца» и «Химки — территория дружбы». Гостей ждут мастер-классы, фольклорные конкурсы, этноквесты, флешмобы, исторические реконструкции, ярмарки, выставки и анимационная программа. Праздник начнётся в полдень», — говорится в сообщении.Запланировано и немало спортивных мероприятий. Например, в пятницу, 6 сентября, в баскетбольном центре «Химки» в 16:00 состоится открытый урок по баскетболу. А в воскресенье, 8 сентября, на стадионе «Новые Химки» состоится детский футбольный турнир «Мы в игре».
Подробная информация о предстоящих праздничных мероприятиях размещена на официальном сайте округа.
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