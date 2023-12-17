Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры

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Адвокаты Депардье пояснили, что он принял такое решение в ответ на заявления министра. Также они выразили опасения, что эти обвинения могут поставить под угрозу презумпцию невиновности.
Орден Почетного легиона является одной из высших национальных наград Франции, врученной Депардье в 1996 году бывшим президентом Жаком Шираком.
Недавно вышел документальный фильм под названием «Депардье: Падение огра», в котором звучали утверждения о домогательствах актера во время его поездки в Северную Корею в 2018 году.
Издание The Guardian сообщило о реакции представителей французской кино- и телеиндустрии, которые заявили о своем отказе работать с актером в будущем.
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