Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев
Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли станет моделью на Московской неделе моды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта. За это время должны состояться более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров, который пройдут в «Манеже» и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представят такие российские дизайнеры как Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди и Лара Суровая. Среди иностранных дизайнеров: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика). Программа недели моды также включает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.
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