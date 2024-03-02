NYP: На 103-м году умерла Айрис Апфель — дизайнер, коллекционер и икона моды США

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Американский дизайнер, коллекционер и икона моды Айрис Апфель скончалась на 103-м году жизни в своём доме в Палм-Бич (Флорида) 1 марта. Об этом пишет The New York Post.
Айрис Баррель родилась 29 августа 1921 года в Астории, Квинс, единственным ребенком Сэмюэля Барреля, владельца стекольного и зеркального бизнеса, и его жены Садье, уроженки России, владелицы модного бутика. Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и искусство в Университете Висконсина, работала в Women's Wear Daily, училась у дизайнера интерьеров Элинор Джонсон и открыла собственную дизайнерскую фирму.
Она вышла замуж за Карла Апфеля, менеджера по рекламе, в 1948 году. У них не было детей. Ее муж умер в 2015 году в возрасте 100 лет. На протяжении десятилетий, начиная с 1950-х годов, г-жа Апфель проектировала интерьеры для частных клиентов, таких как Грета Гарбо и Эсте Лаудер. Вместе со своим мужем она основала компанию Old World Weavers, которая продавала и реставрировала текстиль, в том числе для Белого дома.
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Она вышла замуж за Карла Апфеля, менеджера по рекламе, в 1948 году. У них не было детей. Ее муж умер в 2015 году в возрасте 100 лет. На протяжении десятилетий, начиная с 1950-х годов, г-жа Апфель проектировала интерьеры для частных клиентов, таких как Грета Гарбо и Эсте Лаудер. Вместе со своим мужем она основала компанию Old World Weavers, которая продавала и реставрировала текстиль, в том числе для Белого дома.
«Называя себя “старлеткой-гериатром”, мисс Апфель в свои 80-90 задавала тренды кричащими, непочтительными ансамблями: <...> пушистое вечернее пальто из красных и зеленых петушиных перьев с замшевыми брюками с разрезом до колен; комплект свитеров из розовой ангоры и юбка из китайской парчи 19 века. <...> маска, украшенная драгоценными камнями, или ожерелье из нефритовых бусин, доходящее до колен, жестяная сумочка в форме терьера, меховые шарфы, обернутые вокруг шеи, как стая питонов, и почти всегда ее фирменная охапка браслетов и очки в виде совы, большие, как блюдца», — так описывает умершую The New York Times.Апфель принимала участие в рекламных кампаниях брендов Mac Cosmetics и Kate Spade, снималась для журнала Vogue Italia и попала на обложку Dazed & Confused. Она также стала первым человеком в истории, который открыл собственную выставку одежды и аксессуаров в нью-йоркском Метрополитен-музее, не будучи дизайнером. Это произошло в 2005 году.
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Артем Путинцев