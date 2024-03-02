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NYP: На 103-м году умерла Айрис Апфель — дизайнер, коллекционер и икона моды США

02 марта 2024, 05:54
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Американский дизайнер, коллекционер и икона моды Айрис Апфель скончалась на 103-м году жизни в своём доме в Палм-Бич (Флорида) 1 марта. Об этом пишет The New York Post.
Айрис Баррель родилась 29 августа 1921 года в Астории, Квинс, единственным ребенком Сэмюэля Барреля, владельца стекольного и зеркального бизнеса, и его жены Садье, уроженки России, владелицы модного бутика. Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и искусство в Университете Висконсина, работала в Women's Wear Daily, училась у дизайнера интерьеров Элинор Джонсон и открыла собственную дизайнерскую фирму.

Она вышла замуж за Карла Апфеля, менеджера по рекламе, в 1948 году. У них не было детей. Ее муж умер в 2015 году в возрасте 100 лет. На протяжении десятилетий, начиная с 1950-х годов, г-жа Апфель проектировала интерьеры для частных клиентов, таких как Грета Гарбо и Эсте Лаудер. Вместе со своим мужем она основала компанию Old World Weavers, которая продавала и реставрировала текстиль, в том числе для Белого дома.


«Называя себя “старлеткой-гериатром”, мисс Апфель в свои 80-90 задавала тренды кричащими, непочтительными ансамблями: <...> пушистое вечернее пальто из красных и зеленых петушиных перьев с замшевыми брюками с разрезом до колен; комплект свитеров из розовой ангоры и юбка из китайской парчи 19 века. <...> маска, украшенная драгоценными камнями, или ожерелье из нефритовых бусин, доходящее до колен, жестяная сумочка в форме терьера, меховые шарфы, обернутые вокруг шеи, как стая питонов, и почти всегда ее фирменная охапка браслетов и очки в виде совы, большие, как блюдца», — так описывает умершую The New York Times.
Апфель принимала участие в рекламных кампаниях брендов Mac Cosmetics и Kate Spade, снималась для журнала Vogue Italia и попала на обложку Dazed & Confused. Она также стала первым человеком в истории, который открыл собственную выставку одежды и аксессуаров в нью-йоркском Метрополитен-музее, не будучи дизайнером. Это произошло в 2005 году.

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#мода
#дизайнеры
#смерть
#сша
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NDTV: Снегопад в Афганистане унес жизни 15 человек, ещё десятки получили ранения
02 марта 2024, 04:45

Фото: iStock/Gabriel-m

Сильный снегопад в Афганистане унёс жизни 15 человек, и ещё почти три десятка получили ранения, сообщает портал NDTV. В ответ на эти трагические события находящиеся у власти талибы объявили о создании комитета в составе различных министерств для устранения ущерба, нанесенного, в частности, владельцам домашнего скота.
Кроме того, статистические данные, полученные из провинций Балх и Фарьяб, указывают на разрушительное воздействие на домашний скот: из-за недавних снегопадов погибло почти десять тысяч животных.

«Снегопад продолжается и очень сильный, и люди обеспокоены, поскольку их домашний скот понес потери, многие дороги перекрыты, и движения практически нет», — заявил один из местных жителей по имени Абдул-Кадир.

Сильный снегопад привел к закрытию ключевых транспортных маршрутов, включая перевал Саланг и доступ к различным провинциям, таким как Гор, Бадгис, Газни, Герат и Бамиан. Мохаммад Ашраф Хакшенас, представитель Министерства общественных работ, подтвердил временное перекрытие этих маршрутов из-за сильного снегопада за последние два дня.

В ответ на кризис Афганистан объявил о создании комитета в составе различных министерств для устранения ущерба, нанесенного, в частности, владельцам домашнего скота. Власти выделили пятьдесят миллионов афгани для поддержки владельцев домашнего скота в провинциях Балх, Джаузджан, Бадгис, Фарьяб и Герат.

Мисбахуддин Мустейн, назначенный талибами представитель Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства, подчеркнул оперативность реагирования комитетов, сформированных во всех провинциях. Эти комитеты активно работают над открытием заблокированных дорог, распределением продовольствия пострадавшим общинам и спасением тех, кто оказался в затруднительном положении после сильного снегопада.

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#жители
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Стало известно о состоянии семьи, сбитой электричкой на станции Крутое
01 марта 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Три человека, сбитых электричкой на станции Крутое в Орехово-Зуеве, получили травмы и госпитализированы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На станции произошло групповое травмирование. Мама, папа и четырёхлетний ребёнок «зайцами» взбирались на платформу, и их задел приближающийся поезд. В результате ребёнок отделался ушибом, у мужчины – перелом, а вот состояние женщины крайне тяжёлое. Пострадавшие доставлены в больницу», – отметили в ведомстве.
Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге, беречь себя и не подвергать опасности своих детей.

Ранее о ЧП на станции Крутое в Московской области сообщил телеграм-канал «Москвач».

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#минтранс мо
#электричка
#травмы
#станция
#орехово-зуево
#подмосковье
#московская область
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На улице в Ростовской области нашли угнанного в рабство инвалида
01 марта 2024, 22:00

Фото: iStock/Anton Klyudt

Пропавшего полгода назад инвалида из города Шахты обнаружил на улице случайный прохожий, об этом сообщает «Комсомольская правда».
Подробности этой истории рассказала племянница главного героя.

По словам женщина, её дядя с детства является инвалидом. Из-за перенесённой в детстве болезни он вырос с отставанием в развитии. К тому же мужчина плохо разговаривает. В августе 2023 года он пропал.

Спустя несколько месяцев поисков семья отчаялась найти родственника, однако, в середине февраля его обнаружили на улице в Семикаракорске.

Выяснилось, что всё это время он провёл в рабстве у неких людей. Его заставляли работать за еду, платя 100 рублей в день. Когда же у инвалида стали отекать ноги и он больше не смог выполнять свои обязанности — его вывезли в город и бросили на улице.

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#инвалиды
#плен
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Росгвардейцы задержали в Егорьевске похитителя элитного алкоголя
01 марта 2024, 21:33

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Егорьевске сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина, укравшего алкоголь из сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
«При патрулировании улиц Егорьевского городского округа росгвардейцы получили сообщение о том, что из местного магазина несколько минут назад неизвестный украл элитный алкоголь. Мужчина взял со стеллажа бутылку крепкого напитка, спрятал под куртку и покинул торговую точку», – говорится в сообщении.
Оперативно прибыв на место происшествия, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. Через некоторое время они 34-летнего задержали злоумышленника близи соседнего дома. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Как отметили в Росгвардии, по факту произошедшего проводится проверка.

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#росгвардия
#кража
#алкоголь
#магазин
#егорьевск
#подмосковье
#московская область
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Стал известен мотив убийства краснодарского бизнесмена Хамиду
Краснодарского бизнесмена Хамиду убили из-за семи миллионов рублей
01 марта 2024, 21:26

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Краснодаре предпринимателя Якуба Хамиду застрелили из-за семи миллионов рублей, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 58-летнего бывшего директора ночного клуба Якуба Хамиду застрелили.

Имя убийцы стало известно сразу. Им оказался 54-летний местный житель Андраник Григорян.

Выяснилось, что после убийства он сам вызвал полицию и сдался правоохранителям. Григорян также признался, что задолжал бизнесмену семь миллионов рублей. Он взял эти деньги под залог своего дома, однако позже осознал, что вернуть долг не сможет.

Житель Краснодара решился на убийство только ради того, чтобы не возвращать деньги и не потерять своё жилье.

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#краснодарский край
#убийство
#бизнесмен
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В Серпухове ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара в доме
01 марта 2024, 21:17

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Власти Серпухова ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Меры реагирования по ситуации на ул. Чернышевского, в доме №33 обсудили на заседании комиссии по ликвидации ЧС. Введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с местным уровнем реагирования. В пострадавшем подъезде перекрыты коммунальные ресурсы. На месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета и других силовых структур. Организовано дежурство», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
По его словам, четверо жильцов дома остаются в больнице, угрозы их жизни нет. Администрация городского округа оказывает всестороннюю помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что днём в одном из домов Серпухова прогремел взрыв бытового газа, начался пожар. Огонь охватил четыре квартиры. Жильцы были эвакуированы, следственные органы выявляют причины хлопка газа.

В Следственном комитете России по Московской области рассказали, что с отравлением угарным газом были госпитализированы шесть жильцов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#серпухов
#взрыв бытового газа
#пожар
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#чс
#подмосковье
#московская область
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Петербуржец собирал с людей деньги, притворяясь контролёром, на него завели дело
01 марта 2024, 21:14

Фото: iStock/mirror-images

Житель Санкт-Петербурга собирал с людей деньги, притворяясь контролёром автобуса, в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, об этом сообщает «Фонтанка» в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, инцидент произошёл во Фрунзенском районе Петербурга.

55-летний местный житель надел на себя синюю форменную жилетку кондуктора, вооружился валидатором и стал ходить по автобусам, собирая с людей деньги за проезд. Когда у одной из пассажирок не прошла оплата — он потребовал у неё оплатить штраф в размере 4,5 тысяч рублей. Забрал деньги, мужчина скрылся.

Сообщается, что в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы уже поступили в суд.

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#санкт-петербург
#автобус
#мошенничество
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На подмосковной станции Крутое электричка сбила троих человек
01 марта 2024, 20:50

Фото: iStock/mouse_sonya

На станции Крутое в Московской области электричка сбила троих человек, об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
По информации СМИ, происшествие случилось на станции Крутое в Орехово-Зуевском городском округе.

В результате случившегося травмы получили мужчина, женщина и ребёнок. При каких обстоятельствах это случилось и в каком состоянии находятся пострадавшие — пока не сообщается.

Напомним, ранее страшный пожар разгорелся в городском округе Серпухов. Предположительно, возгорание произошло после взрыва бытового газа. Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#электричка
#орехово-зуево
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Мещанский суд Москвы арестовал двух россиян по делу о госизмене
01 марта 2024, 19:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Мещанский суд Москвы арестовал двух граждан Российской Федерации по делу о государственной измене, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.», — сообщил собеседник агентства.

Из картотеки суда следует, что Егорова арестована по статье о государственной измене.

Отмечается, что по аналогичной статье 1 марта арестовали и Коротича П.А.

При этом, никаких дополнительных сведений о фигурантах уголовных дел и о причинах их заключения в суде не сообщили.

Напомним, в прошлом году дело о государственной измене завели в отношении 19-летнего безработного жителя Твери, который намеревался уехать воевать за ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#москва
#госизмена
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