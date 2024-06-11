Долголеты из Ивантеевки стали серебряными призерами конкурса «Танцуй Россия»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
«Долголеты из Ивантеевки приняли участие во всех номинациях. Представили патриотический, эстрадный и народный танец. В итоге, именно эстрадный танец принес коллективу «Ассорти» серебряную медаль», — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что для участников клуба «Активное долголетие» часто проводятся подобные мероприятия.
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