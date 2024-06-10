В Пушкино сотрудники администрации провели профилактическую акцию на ж/д станции

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
У станции Зеленоградская в г.о. Пушкинский провели акцию «Международный день привлечения внимания к ж/д переездам». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Представители администрации округа совместно с сотрудниками ОАО «РЖД», Александровской дистанцией пути (ПЧ-11), ГИБДД УМВД России «Пушкинское и волонтерами Подмосковья проверили техническое состояние переезда и пешеходного перехода.
Глава Пушкино Красноцветов передал волонтерам автомобиль для бойцов СВО
В Пушкинском округе освятили Александро-Невский храм
День России широко отметят в трёх городах округа Пушкинский
«По итогам проверки были запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний. Также провели беседы с водителями и пешеходами и раздали информационные материалы. Основной целью нашего мероприятия является привлечь внимание общественности к проблеме безопасности и укрепления дорожной дисциплины», — подчеркнули в администрации.
Стоит отметить, что главной причиной ДТП на переездах остаётся выезд при запрещающих сигналах светофоров и автоматической переездной сигнализации, управление ТС в нетрезвом виде, а также объезд закрытых шлагбаумов.
Читайте также:
Глава Пушкино Красноцветов передал волонтерам автомобиль для бойцов СВО
В Пушкинском округе освятили Александро-Невский храм
День России широко отметят в трёх городах округа Пушкинский
Мира Полтева