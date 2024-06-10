Глава Пушкино Красноцветов передал волонтерам автомобиль для бойцов СВО

ВСУ начали выводить свои подразделения с позиций в Часов Яре, тем временем ВС РФ установили флаги России и ВДВ в центре микрорайона «Канал» в западной части города. Украинские военные запускают рой дронов в Работино, чтобы остановить продвижение российских бойцов, а самолёт ВСУ впервые атаковал цель в Белгороде.