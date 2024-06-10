Глава Пушкино Красноцветов передал волонтерам автомобиль для бойцов СВО

фОТО: пресс-служба городского округа Пушкино
Глава г.о. Пушкинский Максим вручил волонтерской группе автомобиль для бойцов СВО. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Пушкино.
8 июня глава Максим Красноцветов встретился с волонтерской группой, которая помогает передавать гуманитарную помощь в зону СВО.
Волонтерская «Группа помощи нашим мобилизованным землякам» во главе с Бахой Хасановым функционирует давно. За время своей деятельности доставила на фронт более 200 тонн гуманитарного груза. Волонтерская группа объединила более 1500 человек.
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«Вручил автомобиль «Нива» участникам волонтерской группы «Группа помощи нашим мобилизованным землякам» во главе с координатором Бахой Хасановым. В ближайшее время автомобиль будет передан нашим бойцам в зону СВО», — отметил глава.
Волонтерская «Группа помощи нашим мобилизованным землякам» во главе с Бахой Хасановым функционирует давно. За время своей деятельности доставила на фронт более 200 тонн гуманитарного груза. Волонтерская группа объединила более 1500 человек.
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Мира Полтева