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Фестиваль «Город танцует в парках» дополнительно набирает участников

19 апреля 2024, 22:26
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» продлил срок приёма заявок. Это сделано по многочисленным просьбам желающих принять в нём участие, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«За 10 дней мы получили более 1,1 тыс. заявок от танцевальных команд, в том числе из других регионов России. Это говорит о важности проекта для тех, кто хочет получить профессиональную оценку жюри и выразить себя на сцене перед тысячами зрителей. Продлеваем срок приёма до 21 апреля», – сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Проект позволяет выступить любому танцевальному коллективу Подмосковья, прошедшему предварительный дистанционный отбор, в составе от двух до 25 человек. Возраст участников – от 10 до 25 лет.



Очный этап фестиваля пройдёт с 11 мая по 16 июня в 30 парках региона. Завершится проект 7 сентября в Раменском городском парке гала-концертом и награждением участников.

Художественный руководитель проекта – заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.

Подать заявку можно на сайте до 21 апреля 2024 года.

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#танцы
#московская область
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#город танцует в парках
В подмосковных парках насчитали более 120 зон буккроссинга
19 апреля 2024, 21:52

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Гости и жители Московской области могут посетить в парках региона 122 зоны обмена книгами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Внедрение буккроссинга в наших парках призвано не только поддержать интерес к чтению, но и создать дополнительные места для спокойного отдыха. Каждый может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя», – пояснил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
По данным министерства, всего в Московской области – 194 парка культуры и отдыха. Они предлагают разные варианты проведения досуга. Всё большую популярность набирает буккроссинг, что переводится с английского языка как «книговорот». Суть заключается в том, что незнакомые люди обмениваются книгами в специально отведённых местах.

Адресный список зон буккроссинга в парках можно на сайте.

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#московская область
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В Петербурге состоится необычный арт-баттл
19 апреля 2024, 17:38

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге состоится необычный творческий баттл между учащимися двух творческих вузов города: Академии художеств имени Репина и Российской христианской гуманитарной академии им. Ф.М. Достоевского.
Мероприятие пройдёт 21 апреля. Отмечается, что это первый в истории выставочной деятельности Санкт-Петербургского союза художников творческий баттл.

«Арт-баттл – неординарное мероприятие, которое проводится впервые. Тем не менее мы уверены, что молодые художники продемонстрируют навыки креативного мышления и справятся с творческими заданиями», – прокомментировала в беседе с RuNews24 куратор молодёжного проекта, художник-график Наталья Шалина.

До этого генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости Владимир Кириллов рассказал, что доступ к берегам Невы на Заячьем острове будет доступен лишь после полной реставрации на гранитном фасаде.

«В 2022 году мы занимались подготовкой реставрационной площадки. К сожалению, нам пришлось полностью перекрыть проход вдоль Невы. Это было сделано из соображений безопасности. Но мы оставили открытым для туристов выход на Комендантскую пристань – одно из самых красивых видовых мест Петербурга», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кириллов.

Ранее XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон представил фирменный стиль этого года, где сочетаются главные темы 2024 года – Год семьи и 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

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#стиль
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#санкт-петербург
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Умер актер из сериала «Слуга народа»
На 62-м году жизни умер актер из сериала «Слуга народа» Никитин
19 апреля 2024, 16:55

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 62-м году жизни скончался российский актер театра и кино Петр Никитин, который прославился благодаря сериалу «Слуга народа», сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве.
Причина смерти артиста не уточняется.

Петр Никитин родился 20 февраля 1963 года в Харькове. В 1990-м году он закончил театральное отделение Харьковского государственного института искусств. С начала 90-х годов он начал работать в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина, а также сниматься в кино и сериалах.

В актерской карьере Никитина более 10 проектов, среди которых «Матч», «Шулер», «Высшая мера», «Депутатики», «Вкус счастья», «Чужие грехи» и «Слуга народа», в котором он сыграл одну из главных ролей вместе с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В Мытищах открылся Музей частных коллекций
19 апреля 2024, 13:56

Фото: iStock/artisteer

Музей частных коллекций открылся на территории нового Культурного еврейского центра в Мытищах, гостей приглашают посетить три развёрнутые там экспозиции, посвящённые письменной культуре, искусству вырезания из бумаги и изобретениям эпохи Возрождения, сообщает пресс-служба социокультурной инициативы «Время человека».
«Новый Музей частных коллекций создан при участии Еврейского общинного центра Подмосковья и клуба коллекционеров «Искатель». В нём открыты три выставки: две постоянные и одна временная. Они основаны как на редчайших коллекциях, так и современных необычных формах музейного экспонирования», — рассказала глава Культурного еврейского общинного центра и Музея частных коллекций Екатерина Иванова.
Постоянными являются выставка «Рейзеле. Старинное искусство вырезания из бумаги», посвящённая удивительному ремеслу ряда народов Восточной Европы, и «Живая история старинной письменной культуры», на которой экспонируются старинные принадлежности для письма — от папируса до бумаги, от тростниковых перьев до перьевых авторучек, а также чернильницы — от древнеегипетских до советских.

Временная выставка «Гениальные изобретения, опередившие время» посвящена инженерным шедеврам Леонардо да Винчи и других великих представителей эпохи Возрождения.

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Кинокритик объяснил, почему «Волшебник Изумрудного города» может иметь успех

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#мытищи
#музей
#культура
#выставки
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Светлана Немоляева назвала лучший подарок ко дню рождения
Светлана Немоляева назвала лучших подарком выход картины Полины Лазаревой
18 апреля 2024, 19:34

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась, что лучшим подарком к её дню рождения стал выход картины её внучки Полины Лазаревой «Чайка» (18+).
Актриса и сама приняла участие в фильме.

«Чайка» – бесценная для меня работа, режиссёр и сценарист этого фильма – моя внучка Полина Лазарева. Возможно, я не объективна, потому что очень люблю свою внучку, но у неё получилось очень современное интересное кино. <…> Я люблю такие роли, и Полина это знает, поэтому и писала её под меня. Вообще, Полина сумела собрать прекрасную актерскую команду», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» Немоляева.

Сегодня актриса празднует свой 87-ой день рождения. По её признанию, отмечать праздник она будет в кругу семьи.

Ранее кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков заявил о подъёме российского кино в последние годы.

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#кино
#работа
#праздник
#день рождения
#актриса
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В музее «Горки Ленинские» ко дню рождения Ленина подготовили бесплатный концерт и лекцию
18 апреля 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Особую программу подготовили ко дню рождения В.И. Ленина в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские», она включает музыкальную музейную программу, концерт пианиста-виртуоза, а также лекцию о последнем в СССР ленинском музее, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«20 апреля в 16:00 гостей ждёт лекция-экскурсия «Ленин и Парфенон. История последнего советского музея». Посетителям расскажут о последнем в СССР музее Ленина, который был открыт на территории музея-заповедника в 1987 году, объяснят, почему его строительство велось так долго и как связан Научно-культурный центр с числовой символикой древнерусских храмов», — говорится в сообщении.
Ещё одна лекция в этот день будет посвящена значению музыки для семьи Ульяновых. Посетители увидят редкие образцы из нотной библиотеки, которая хранится в музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле».

А в 17:00 праздничная программа завершится концертом фортепианной музыки «Вселенная рояля», исполнитель — солист Московской областной филармонии Олег Калагуров. В программу войдёт несколько любимых Лениным произведений, в том числе сочинения Бетховена, Баха, Шопена, Рахманинова, Листа и Чайковского.

Посетить праздничные музейные мероприятия 20 апреля можно будет бесплатно.

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#культура
#горки ленинские
#музей
#минкульттуризма мо
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Кинокритик объяснил, почему «Волшебник Изумрудного города» может иметь успех
Кинокритик Шпагин о фильме: Здесь открыто пространство для фантазии
17 апреля 2024, 22:28

Фото: iStock/bernardbodo

Кинокритик Александр Шпагин выразил надежду на то, что «Волшебник Изумрудного города» станет успешным, поскольку в этой истории есть пространство для фантазии и творчества, и картина может получится высокого качества.
«Может быть, и хорошо, что вышел «Волшебник Изумрудного города». Это западная сказка, фэнтези. Из неё можно делать тоже любые фэнтези, даже перенести на русскую почву. Здесь абсолютно открыто пространство для фантазии. Я надеюсь, что это будет не такая глупость, как «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шпагин.

Ранее режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза высказывал мнение о том, что киносказка «Летучий корабль» стала успешной из-за ориентированности на детскую аудиторию.

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#кино
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#творчество
#искусство
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Россиян пригласили принять участие в «Фестивале сочинений РусФест»
17 апреля 2024, 18:28

Фото: сайт организаторов фестиваля

Стартовал приём заявок на регистрацию площадок весенней сессии «РусФеста 2024». Участниками могут стать школьники, студенты и все неравнодушные к русскому языку, сообщили в пресс-службе Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Учебно-информационный центр «СОКРАТ», которая организует акцию.
«Международная образовательно-патриотическая акция «Фестиваль сочинений РусФест» проводится с 2021 года дважды в год – весной и осенью. Весенняя сессия «Фронтовой треугольник» посвящена Великой Отечественной войне и направлена на сохранение памяти о подвигах тех, кто защищал страну и сохранил мир на Земле», – говорится в сообщении.
Для участия в акции нужно написать сочинение на одну из тем: 1. «Моей страны державный путь, моя забота, тебя не дам я зачеркнуть, как хочет кто-то...». 2. «Враги моей земли: вчера, сегодня, завтра». 3. «Кто они – лучшие люди моей страны?».

Работу необходимо направить на электронную почту организаторов rusfeftV@yandex.ru до 12 мая включительно. Участие в акции бесплатное.

Площадкой проведения «Фронтового треугольника» может стать любое учебное заведение. Для этого куратору, преподавателю или обучающемуся следует заполнить форму регистрации на сайте проекта.

Всем проводившим «РусФест» на местах вручаются благодарственные письма, участникам – свидетельства, а авторам лучших работ – дипломы и памятные подарки.

Подробнее об акции можно узнать на сайте или по телефону 8 (911) 501-81-82.

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#патриотизм
#россия
#великая отечественная война
#история
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Названы основные причины успеха «Летучего корабля»
Режиссёр Хахуза: Ориентированность на детей – один из факторов успеха киносказки
17 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/petrzurek

Режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза высказал мнение о том, что киносказка «Летучий корабль» стала успешной из-за ориентированности на детскую аудиторию.
Ещё одним фактором успеха фильма специалист назвал теплую и знакомую многим атмосферу, которой пропитана картина.

«Российский кинематограф нашёл себя в том исконном, что передать может только он. Русские народные сказки, басни, фольклор, который знаком только русскому человеку, никто другой не смог бы так искусно передать», — добавил в беседе с RuNews24.ru Хахуза.

Ране сообщалось, что в Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде 26 апреля пройдёт День международного кино, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Это совместная программа Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова и Международного кинофестиваля стран БРИКС.

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#картина
#фольклор
#культура
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