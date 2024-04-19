Фестиваль «Город танцует в парках» дополнительно набирает участников

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» продлил срок приёма заявок. Это сделано по многочисленным просьбам желающих принять в нём участие, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«За 10 дней мы получили более 1,1 тыс. заявок от танцевальных команд, в том числе из других регионов России. Это говорит о важности проекта для тех, кто хочет получить профессиональную оценку жюри и выразить себя на сцене перед тысячами зрителей. Продлеваем срок приёма до 21 апреля», – сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.Проект позволяет выступить любому танцевальному коллективу Подмосковья, прошедшему предварительный дистанционный отбор, в составе от двух до 25 человек. Возраст участников – от 10 до 25 лет.
Очный этап фестиваля пройдёт с 11 мая по 16 июня в 30 парках региона. Завершится проект 7 сентября в Раменском городском парке гала-концертом и награждением участников.
Художественный руководитель проекта – заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.
Подать заявку можно на сайте до 21 апреля 2024 года.
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Лора Луганская