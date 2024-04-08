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В Подмосковье начали принимать заявки на участие в фестивале «Город танцует в парках»

08 апреля 2024, 11:30
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Второй фестиваль современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в Подмосковье в конце весны и начале лета. Подать заявку на участие танцевальные коллективы смогут с 8 по 17 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На сцене смогут выступить любой танцевальный коллектив региона в составе от двух до 25 человек. Возраст участников - от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки. Они должны пройти предварительный дистанционный отбор. Очный этап фестиваля пройдёт с мая по июнь в 30 парках Московской области и завершится масштабным гала-концертом в сентябре», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Художественным руководителем проекта вновь станет заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.
«В Подмосковье много талантливых коллективов, их творческий потенциал должен получать поддержку. Благодаря фестивалю многие танцоры получат возможность не только выступить перед публикой, но и принять участие в мастер-классах от знаменитых хореографов, познакомиться с другими коллективами», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, в прошлом году фестиваль охватил 35 городских округов и собрал 98 тыс. посетителей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В состав жюри вместе с Дружининым вошли: хореограф, танцовщик, театральный режиссёр, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв; худрук и хореограф коллектива Island-Dance, лидер направления locking в России Владимир Гудым и хореограф, танцовщик, победитель четвёртого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Виталий Уливанов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#московская область
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Лес под Истрой стал съёмочной площадкой для нового фильма
05 апреля 2024, 21:29

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Территория Опалиховского участкового лесничества Истринского филиала Мособллеса снова стала площадкой для съёмок художественного фильма. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Съёмки картины «Чёрная графиня» прошли вблизи коттеджного поселка Бортники городского округа Красногорск. Сценарист ленты – Илья Куликов, в фильмографии которого такие известные сериалы, как «Полицейский с Рублёвки», «Моими глазами», «Чернобыль: зона отчуждения», «Закон каменных джунглей», «Глухарь», «Карпов», «Пятницкий», «Регби» и «Отмороженные».
«Удобная локация и доступность подмосковных лесов привлекают разные кинокомпании. Наблюдать за творческим процессом всегда интересно, но важно ещё и обеспечить успешное проведение съёмки, не допуская правонарушений», – отметили в региональном Комлесхозе.
Там добавили, что старший участковый лесничий Леонид Петров и участковый государственный инспектор по защите леса Владислав Иванов провели беседу со съёмочной командой. Помимо этого, они раздали памятки и листовки с правилами поведения на природе, призывающие бережно относиться к лесам.

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В Павловском Посаде состоится областной цирковой конкурс
05 апреля 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Областной конкурс цирковых коллективов «Парад-алле» состоится в ДК «Павлово-Покровский» в Павлово-Посадском городском округе в субботу, 6 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В этом году конкурс «Парад-алле» будет проводиться в пятнадцатый раз. Участие в нём примут двенадцать любительских цирковых коллективов и исполнителей из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы. В программу войдёт 31 цирковой номер, в том числе со сложными элементами акробатики, эквилибристики и хореографии», — говорится в сообщении.
Выступления конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, в которое войдут заслуженные деятели циркового искусства. Цель конкурса — развитие любительского цирка.

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#цирк
#минкульттуризма мо
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В Подмосковье в выходные можно посмотреть спектакль «Царевна Лягушка»
05 апреля 2024, 14:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский областной театр кукол приглашает детей на сказку «Царевна Лягушка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль по русской народной сказке «Царевна Лягушка» покажут 6 апреля.

«Вынужденный жениться на зеленой болотной обитательнице на смех своей родне, Иван решительно отправляется в сложный и опасный путь, чтобы спасти свою избранницу, которая оказалась сказочной Василисой Прекрасной. Смелость, доброта и смекалка помогают царевичу преодолеть препятствия и победить злобного Кащея Бессмертного», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в оформлении были использованы резные узоры на деревянных декорациях, что полностью погружает зрителей в атмосферу сказки.

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#подмосковье
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Потомственный артист цирка Адам Талин выступил перед школьниками Павловского Посада
04 апреля 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

В Павловском Посаде прошла творческая встреча учеников 4-7 классов Первого лицея с артистом «Цирка Чудес» Адамом Талиным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Адам Талин – представитель четвёртого поколения артистов цирка, на манеже он с пяти лет. Его прадед и прабабушка работали сатирическим дуэтом «Ад и Мар». Дед был одним из первых инспекторов манежа в цирке на проспекте Вернадского. Отец, Юрий Талин, – мастер спорта по акробатике, с 1993 года – соло-клоун в коллективе народного артиста Владимира Шевченко. Мама, Ирина Талин, воздушная гимнастка, партнёрша отца», – говорится в сообщении.
С 1994 года Адам Талин работал клоуном в паре с отцом. Гастролировал в Японии, Китае, Объединённых Арабских Эмиратах, Венгрии, Хорватии и Великобритании.

Как отметили в администрации, ребята получили от выступления артиста массу эмоций и впечатлений.

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#московская область
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В Краснознаменске пройдет показ спектакль «Обломов»
04 апреля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Спектакль «Обломов» покажут в Краснознаменске 6 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль по мотивам романа И. А. Гончарова «Обломов» будут показывать в в Доме офицеров Краснознаменска.

«Зрители увидят постановку молодежного театра «Круг-2» по известному произведению русского классика. Илья Ильич Обломов не видит смысла в активной деятельности. Он запер себя в четырех стенах маленькой петербуржской квартирки на Гороховой улице и большую часть дня проводит на своем любимом диване, искренне полагая, что «добрые люди должны жить в покое и бездействии». Но когда в жизнь Ильи Ильича приходит любовь, он делает попытку изменить свой образ жизни… Это история о чистом, по-детски наивном человеке, пытающемся найти свое место в мире и при этом не потерять себя. Режиссер Андрей Ведмецкий», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что главные роли сыграют Алексей Коваленко, Евгений Абрамов, Ольга Беляева, Станислав Дмитриев, Денис Белоус и Ирина Ведмецкая.

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В Дмитрове проведут «Театральный поединок»
04 апреля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Жителей и гостей Дмитрова приглашают на «Театральный поединок». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 8 апреля в доме культуры «ДЗФС» в Дмитровском городском округе.

«Специальный творческий поединок приурочен к пятилетию Молодежного проекта «Театральный поединок», с участием Детского театра-студии «Колесо» при Дмитровском драматическом театре «Большое гнездо». Мероприятие открывает весеннюю серию игр пятого сезона проекта. Также в рамках проекта пройдут творческие встречи и импровизационные соревнования», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что посетить выступления можно абсолютно бесплатно по предварительной регистрации. Подробности можно найти на официальном сайте дома культуры и проекта.

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#подмосковье
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Солистка группы «Слот» Нуки покинула коллектив спустя 18 лет
Певица Нуки ушла из группы «Слот» после 18 лет работы с коллективом
04 апреля 2024, 14:23

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певица Нуки в социальных сетях сообщила о том, что больше не является частью рок-группы «Слот».
Певица выразила благодарность участникам коллектива, а также пожелала им удачи. Она отметила, что делала все возможное ради того, чтобы сохранить состав группы в том виде, в каком ее привыкли видеть фанаты, однако «все меняется».

В аккаунтах группы в социальных сетях информация об уходе Нуки подтвердилась. По словам музыкантов, они будут советоваться со слушателями по вопросу продолжения деятельности коллектива, так как они находятся в шоковом состоянии после новости об уходе Нуки.

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В выходные в Подмосковье пройдет фестиваль-выставка «Зарайская нива-2024»
04 апреля 2024, 11:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На фестиваль-выставку «Зарайская нива-2024» приглашают жителей и гостей Зарайска. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет 6 апреля с 11 утра в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска.

«Начнется фестиваль с театрализованного представления, выступления официальных лиц и награждения лучших сельхозпредприятий. Далее в программе фестиваля смотр сельскохозяйственной техники, ярмарка продуктов питания, выпускаемых зарайскими предприятиями, фермерскими хозяйствами и предпринимателями: напитков, сувенирной продукции, товаров народного промысла», — поделились в министерстве.

Также желающие смогут принять участие в викторинах, различных дегустация, анимационные и развлекательные программы, тематические мастер-классы для всей семьи.

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#зарайск
#подмосковье
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В Электростали открывается фотовыставка о дружбе людей и животных
04 апреля 2024, 11:08

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка фотографий «Страница жизни», посвящённая дружбе людей и животных, начнёт работать в культурном центре «Октябрь» в городском округе Электросталь в пятницу, 5 апреля, сообщает пресс-служба
«В экспозицию вошли фотоснимки, каждый из которых раскрывает свою историю дружбы человека и животного. Четвероногими моделями стали обитатели приютов, которые ищут себе дом и хозяев. Таким способом организаторы выставки решили привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 30 апреля. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Выставочное пространство расположено на втором этаже.

Культурный центр «Октябрь» расположен в городе Электросталь по адресу: проспект Ленина, дом №32а.

Ранее сообщалось, что в Химкинском драматическом театре «Наш дом» 6 апреля состоится показ спектакля «Гамлет. Принц Датский».

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