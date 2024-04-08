В Подмосковье начали принимать заявки на участие в фестивале «Город танцует в парках»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«На сцене смогут выступить любой танцевальный коллектив региона в составе от двух до 25 человек. Возраст участников - от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки. Они должны пройти предварительный дистанционный отбор. Очный этап фестиваля пройдёт с мая по июнь в 30 парках Московской области и завершится масштабным гала-концертом в сентябре», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Художественным руководителем проекта вновь станет заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.
«В Подмосковье много талантливых коллективов, их творческий потенциал должен получать поддержку. Благодаря фестивалю многие танцоры получат возможность не только выступить перед публикой, но и принять участие в мастер-классах от знаменитых хореографов, познакомиться с другими коллективами», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Как сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, в прошлом году фестиваль охватил 35 городских округов и собрал 98 тыс. посетителей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В состав жюри вместе с Дружининым вошли: хореограф, танцовщик, театральный режиссёр, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв; худрук и хореограф коллектива Island-Dance, лидер направления locking в России Владимир Гудым и хореограф, танцовщик, победитель четвёртого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Виталий Уливанов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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