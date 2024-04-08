В Подмосковье начали принимать заявки на участие в фестивале «Город танцует в парках»

Второй фестиваль современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в Подмосковье в конце весны и начале лета. Подать заявку на участие танцевальные коллективы смогут с 8 по 17 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.