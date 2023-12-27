Фото: Александра Степанова
На сцене 75 павильона ВДНХ в рамках Дня Московской области заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер, профессиональный танцовщик Егор Дружинин рассказал о том, что фестиваль «Город танцует в парках» объединит все округа Подмосковья в 2024 году.
«В этом году мы впервые провели областной фестиваль «Город танцует в парках». Он стал важным событием для развития творческого потенциала молодежи. Хочу поблагодарить губернатора Московской области, министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк» за воплощение нашего проекта в жизнь. Мы увидели выступления 298 подмосковных коллективов. Все они показали высокий уровень владения техникой танца и артистизма»,-говорит Егор Дружинин.В 2024 году планируется масштабировать проект и дать возможность большему количеству участников из разных городских округов раскрыть свои таланты.
В жюри фестиваля профессиональные танцовщики и хореографы: Егор Дружинин, Вова Гудым, Александр Могилев и актриса Елена Подкаминская.
В рамках фестиваля проводятся отборочные концерты, шоу-программы и мастер-классы от профессиональных танцовщиков.
Заключительный гала-концерт первого областного фестиваля «Город танцует в парках» объединил 37 команд-финалистов из разных округов Московской области в Пестовском парке Балашихи. Его зрителями стали порядка 12 тысяч человек, а победителем стал танцевальный коллектив Marvel Crew из Серпухова.
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Мария Фирсова