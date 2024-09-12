Фестиваль-конкурс «Ашукино-Фэст» соберёт более 430 участников

Международная премия в области детского и молодежного творчества ARTIS-2024 будет проводиться с 30 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге, её номинантами являются конкурсанты, ставшие лауреатами первой степени очных фестивалей-конкурсов с официальным всероссийским или международным статусом, сообщает пресс-служба творческого объединения «Я могу!», в рамках которого организована премия.