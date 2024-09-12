Фестиваль-конкурс «Ашукино-Фэст» соберёт более 430 участников

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино 15 сентября состоится VIII Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В полдень в парке соберутся более 430 участников из 20 городских округов, чтобы принять участие в конкурсной программе. Оценивать конкурсантов будет жюри во главе с художественным руководителем ансамбля «Русская душа», народной артисткой России Людмилой Николаевой. Гости фестиваля увидят выступление 60 лучших коллективов и исполнителей Подмосковья», – говорится в сообщении.Для посетителей также подготовят интерактивные площадки, мастер-классы, тематические фотозоны.
Завершится праздник в 17 часов концертом Николаевой и ансамбля «Русская душа», а также награждением лауреатов фестиваля-конкурса.
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Лора Луганская