«Средневековый карнавал»: Программа музыкального фестиваля «Энтузиастов» в Балашихе

Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко
14 сентября на территории арт-квартала легендарной Балашихинской хлопко-прядильной фабрики пройдет музыкальный фестиваль «Энтузиастов». Зрителей ожидает премьера иммерсивного спектакля «Сказки братьев Гримм». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Соорганизатор творческого сообщества «Энтузиасты» Ирина Фильченкова в беседе с «Радио 1» рассказала, что мероприятие проводится уже второй год и по-прежнему собирает большое количество гостей.
Главным аккордом, по словам Ирины Фильченковой, будет премьера иммерсивного или физического спектакля от творческого объединения «Дружба». Они поставят «Сказки братьев Гримм».
Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко
По ее словам, режиссер постановки вдохновился видами фабрики, которая местами похожа на средневековый замок.
Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко
Также на фестивале не будет скучно и детям, которые смогут пройти различные мастер-классы, а в завершении гости все вместе смогут запустить корабль «Мечта» в реку Пехорка, которая протекает рядом и является водной осью фабрики.
Вход на мероприятие свободный. Праздник продлится с 16:00 до 22:00.
Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко
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«Это заключительное мероприятие в летнем сезоне. В прошлом году у нас была многосерийная история из четырех мероприятий, в этом году мы решили повторить этот формат — как сериал. Прошло уже три больших городских фестиваля тематических, сейчас финальный музыкальный фест, где будет концерт, множество мастер-классов и выставок для горожан, творческих людей и семей с детьми», — сообщила собеседница.
Главным аккордом, по словам Ирины Фильченковой, будет премьера иммерсивного или физического спектакля от творческого объединения «Дружба». Они поставят «Сказки братьев Гримм».
Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко
«Это будет спектакль-бродилка по всей территории фабрики. Уникальная история, творческий эксперимент для нас. Горожане увидят фабрику в новом свете и сказки братьев Гримм в новом прочтении. Спектакль развернется на пяти площадках-сценах. Будут удивительные костюмы, которые создаются именно для этого спектакля из подручных средства. Также материалы предоставили резиденты фабрики. Такой своеобразный средневековый карнавал получится», — поделилась соорганизатор творческого сообщества «Энтузиасты».
По ее словам, режиссер постановки вдохновился видами фабрики, которая местами похожа на средневековый замок.
Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко
Также на фестивале не будет скучно и детям, которые смогут пройти различные мастер-классы, а в завершении гости все вместе смогут запустить корабль «Мечта» в реку Пехорка, которая протекает рядом и является водной осью фабрики.
«Еще ждет гостей большой музыкальный концерт, диджей. Балашихинский клуб астрономов вместе с профессором будет показывать небо через телескоп», — поделилась программой фестиваля собеседница.Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко
Вход на мероприятие свободный. Праздник продлится с 16:00 до 22:00.
Творческое сообщество «Энтузиасты». Автор: Екатерина Шевченко
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Анастасия Бондарева