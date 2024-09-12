В Подмосковье открылась первая школа креативных индустрий

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Первая в Московской области школа креативных индустрий открылась на базе детской школы искусств им. Я. Флиера в Орехово-Зуеве в рамках федерального проекта «Придумано в России», сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Открытие детской школы креативных индустрий отвечает задачам и вызовам нашего времени — это новые возможности для юных жителей города и новые горизонты для их самореализации. Здесь созданы все условия для раскрытия талантов и освоения современных технологий», — отметил глава областного министерства Василий Кузнецов.В школе креативных индустрий предлагается обучение по трём направлениям: дизайн, звукорежиссура и современная электронная музыка. Учиться здесь могут 60 ребят в возрасте от 12 до 17 лет.
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