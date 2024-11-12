Фестиваль народного танца собрал в Шатуре более 400 участников

Фото: пресс-служб администрации г. о. Шатура
Шатура в четвёртый раз приняла хореографические коллективы из разных уголков Подмосковья и Владимирской области. В спортивно-культурном центре «Рошаль» участники фестиваля «России яркие узоры» состязались в искусстве народного и стилизованного танца, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Организатором фестиваля выступил шатурский Дом культуры имени Нариманова.
Коллектив «Раздолье», где занимаются дети от 7 до 17 лет, представили на фестивале четыре номера. В их репертуаре – и шуточные, и серьёзные танцы. Всего на фестивале выступили 19 коллективов и более 400 участников.
На сцену вышли танцоры разных стилей – от классических народных танцев до современных стилизованных постановок. По решению жюри лучшим в этом году стал хореографический ансамбль «Иван да Марья» из города Жуковского. Коллектив получил Гран-при фестиваля.
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«Мы давно хотели создать что-то такое, что способствовало бы развитию народного направления. В нашем ДК родился ансамбль «Раздолье», и мы придумали такой фестиваль. Хотели, чтобы наши дети видели, как прекрасен и разнообразен народный танец», – рассказала организатор фестиваля, директор ЦДК им. Нариманова Елена Хатакова.
Коллектив «Раздолье», где занимаются дети от 7 до 17 лет, представили на фестивале четыре номера. В их репертуаре – и шуточные, и серьёзные танцы. Всего на фестивале выступили 19 коллективов и более 400 участников.
На сцену вышли танцоры разных стилей – от классических народных танцев до современных стилизованных постановок. По решению жюри лучшим в этом году стал хореографический ансамбль «Иван да Марья» из города Жуковского. Коллектив получил Гран-при фестиваля.
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Лора Луганская