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В Шатуре открыли скейт-площадку

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

В Шатуре открыли скейт-площадку в парке им. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Шатура.
В этот солнечный день юные скейтеры сразу же опробовали новый спортивный объект. На открытие была приглашена команда «Rampstroy house». Ребята продемонстрировали свои профессиональные умения, но и юные местные жители показали трюки ничуть не хуже гостей.

Скейт-площадку построили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Бетонная конструкция площадью 800 квадратных метров подходит и для профессиональных, и для начинающих скейтеров.



«Уверен, и наши планы в течение трёх лет благоустроить парк также получат одобрение губернатора и правительства области», — сказал глава г. о. Шатура Николай Прилуцкий.

Насладиться красочными моментами открытия можно в фотоальбоме.

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#скейт
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Проповедник и известный блогер Павел Островский встретился с молодежью в Шатуре
10 ноября 2024, 14:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Участники молодежного межконфессионального форума «Вместе мы — Россия», проходившего в Шатуре, говорили о вере, семейных ценностях и любви. Со школьниками и студентами встретился отец Павел Островский — проповедник и известный блогер.
Вот уже больше 15 лет настоятель Георгиевского храма в Нахабине и едва ли не самый прогрессивный священник в России ведет открытый диалог с молодежью, остроумно отвечает как на серьёзные, так и на каверзные вопросы и дает жизненные советы.

— Молодежи хочется знать ответы на все вопросы — любви, веры, нравственности, семьи. Буквально на все. В этом смысле существует определённый информационный голод. Важно, что эти встречи вживую проходят, потому что с одной стороны мир у нас, конечно, удобный и оцифрованный, но люди перестали вживую общаться, а на такие темы надо говорить глаза в глаза», — говорит батюшка.

На сложные темы у Павла Островского получается говорить доступно, на простом и понятном языке, а также с чувством юмора. И это, несомненно, добавляет ему очков в общении с молодой аудиторией. На встрече обсуждали не только тему веры и религии. Говорили также о буллинге в школе и интернете, о квадроберах, о компьютерных играх. Некоторые ребята обращались к священнику за советом. Так, десятиклассница Александра Катаева, спросила, как побороть волнение перед экзаменом? Ведь в следующем году ЕГЭ. Ответ Павла Островского был прост и лаконичен — нужно жить здесь и сейчас. А здесь и сейчас волноваться точно ещё рано.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
— На одном языке с нами, подростками, замечательно так все рассказали, я прям в полном восторге, у меня страх пропал, я почувствовала в этих ведущих тех людей, с которыми можно поговорить на абсолютно любую тему. Поддержат, дадут правильный совет. Просто какая-то опора в них чувствуется», — поделилась Александра впечатлениями от общения со священником.

Завершился форум деловой игрой. Участников поделили на команды, каждая из которых представляла один из регионов России. Благодаря игре школьники и студенты узнали больше о нашей многонациональной стране.
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Умер пресс-секретарь певца Shaman
Baza: в Москве умер пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский
10 ноября 2024, 13:11

Фото: istockphoto.com/ru/jorgeantonio

В Москве умер пресс-секретарь певца Shaman (Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 40-летний журналист скончался вечером в субботу, 9 ноября. Мужчина находился дома со своей супругой, когда вдруг он начал задыхаться. Женщина вызвала медиков, однако его не удалось спасти.

Информацию о смерти Коробкова-Землянского также подтвердил и директор Дронова Александр Качан.

Коробков-Землянский до сотрудничества с Shaman работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и занимал пост директора по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

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В Домодедово отменили ограничения в работе самолётов
10 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/ Sergey Strelkov

Пресс-служба авиагавани рассказала РИА Новости, что все ограничения на прилет и вылет в аэропорту Домодедово сняты в 10.32 по московскому времени.
«В 10.32 все ограничения на прилет и на вылет сняты. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — сообщают сотрудники аэропорта Домодедово.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения, чтобы обеспечить безопасность полётов гражданских рейсов. Данные ограничения ввели с 8:03 по московскому времени. Также ограничения ввели в воздушной гавани Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Телеграм-канале рассказывал, что системы противовоздушной обороны отражают массированный налет дронов Вооружённых сил Украины на столицу. Средства ПВО сбили еще семь вражеских беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.

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#дрон
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Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили полеты из-за атаки дронов на Москву
Росавиация: работу аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничили
10 ноября 2024, 10:45

Фото: istockphoto.com/ru/Aleksei Mitrushkin

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко, передает РБК.
Ограничения были введены с 8:03 мск. Уточняется, что в обеих воздушных гаванях действуют ограничения на прием и вылет самолетов.

В данный момент ограничения также действуют и в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Собянин: В Раменском сбили четыре летевших на Москву украинских БПЛА
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В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов
В Шереметьево с 09:45 ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов
10 ноября 2024, 10:31

Фото: istockphoto.com/ru/Chalabala

Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево в Москве для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, пишет Росавиация в Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения введены с 09:45 мск. Согласно информации ведомства, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву. Силы ПВО сбили еще 7 дронов в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Россия стала мировым лидером по росту числа потребителей кофе
10 ноября 2024, 05:42

Фото: iStock/Farknot_Architect

Россия, являясь крупнейшим потребителем кофе в мире, стала лидером по росту числа употребляющего этот напиток населения — сразу на 7,1% до 306 тысяч тонн в год. Об этом ссылкой на отчет Международной организации по кофе сообщает РИА Новости. Вместе с Россией, как отмечается, нарастить потребление бодрящего смогла Франция, но лишь на 1,6%.
«Россия была одним из двух крупнейших потребителей, по которым отмечен рост: потребление выросло на 7,1% до 5,1 миллиона мешков», — отмечают аналитики.
Согласно данным отчета, другие страны с большим количеством любителей кофе нарастить потребление не смогли, динамика оказалась, наоборот, отрицательной: США — на 5,9%, Германия — на 5,5%, Япония — на 7,1%, Италия — на 2,7%, Канада — на 9,5%, Великобритания — на 6,9%.

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Путин назвал угрозу для суверенитета России
Путин: экстремизм в любом виде угрожает суверенитету России и безопасности людей
10 ноября 2024, 00:53

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Экстремизм в любом его обличии угрожает суверенитету России и безопасности граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения с поздравлениями для сотрудников органов внутренних дел, которые 10 ноября отмечают профессиональный праздник. По его словам, для борьбы с экстремизмом необходимы активность и наступательность.
«Активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. В любой форме, в любом обличии он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей», — отметил он.
Российский лидер также подчеркнул, что граждане ждут от работников органов внутренних дел новых достижений и еще большей отдачи.

Ранее Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

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#праздник
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Путин ужесточил наказание для организаторов незаконной миграции
Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции
10 ноября 2024, 00:17

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Изменения коснутся статей об организации незаконной миграции, а также фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства. С момента подписания закона организация незаконной миграции, совершенная группой лиц или для тяжких преступлений, будет считаться особо тяжким преступлением.

Ранее Владимир Путин запретил передавать посредникам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Соответствующий документ также появился на официальном портале опубликования правовых актов. Соглашение закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР. Мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, чтобы они могли получить разрешение о временном проживании, разрешение на работу или патент, вид на жительство.

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Путин подписал закон, который запрещает третьим лицам принимать экзамены у мигрантов
09 ноября 2024, 22:38

Фото: istockphoto/ Ritthichai

Президент России Владимир Путин запретил передавать посредникам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. На сайте официального опубликования правовых актов появились соответствующие изменения в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, чтобы они могли получить разрешение о временном проживании, разрешение на работу или патент, вид на жительство. Ранее это тестирование имели право принимать третьи лица на коммерческой основе. Сейчас экзаменовать и выдавать подтверждающие сдачу теста документы могут лишь госучреждения из перечня правительства РФ.

Правительство будет включать новых экзаменаторов в список, учитывая предложения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Оно также будет согласовывать кандидатов с МВД и Рособрнадзором.

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