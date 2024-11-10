Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
В Шатуре открыли скейт-площадку в парке им. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Шатура.
В этот солнечный день юные скейтеры сразу же опробовали новый спортивный объект. На открытие была приглашена команда «Rampstroy house». Ребята продемонстрировали свои профессиональные умения, но и юные местные жители показали трюки ничуть не хуже гостей.
Скейт-площадку построили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Бетонная конструкция площадью 800 квадратных метров подходит и для профессиональных, и для начинающих скейтеров.
«Уверен, и наши планы в течение трёх лет благоустроить парк также получат одобрение губернатора и правительства области», — сказал глава г. о. Шатура Николай Прилуцкий.
Насладиться красочными моментами открытия можно в фотоальбоме.
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