Шатурские студенты участвуют в молодёжном форуме «МЫ – РОССИЯ»

Фото: пресс-служба г. о. Шатура
Студенты Шатурского энергетического техникума стали участниками межрегионального молодёжном форума «МЫ – РОССИЯ», стартовавшего в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Шатура.
Форум в этом году принимает Сергиево-Посадский городской округ. Это флагманский молодежный форум региона, который проходит второй год. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. ребят. Мероприятие организовало Министерство информации и молодёжной политики Московской области.
Программа разбита на несколько блоков. Это в том числе ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. На форуме состоится серия увлекательных паблик-токов.
Завершится мероприятие 13 ноября праздничным концертом.
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Лора Луганская