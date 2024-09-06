Фестиваль «Современные композиторы – к 1000-летию Суздаля» стартует 7 сентября

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В Суздале Владимирской области 7 сентября стартует музыкальный фестиваль «Современные композиторы – к 1000-летию Суздаля». Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила организатор мероприятия Екатерина Цветкова.
Откроет фестиваль концерт духовной музыки «Гимн Вечному Городу». На нём выступит камерный хор «Распев» под руководством заслуженного деятеля искусств России, профессора Натальи Колесниковой.
Коллектив впервые исполнит созданные молодыми российскими композиторами, лауреатами и победителями всероссийских конкурсов «Партитура» и «АртМастерс» сочинения. Все они созданы специально к мероприятию и посвящены суздальским святым и самому городу.
В концертах также примут участие солисты Мариинского театра и Академии молодых оперных певцом Мариинского театра.
Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
Также отметим, что в этом году Суздаль отмечает своё тысячелетие.
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Коллектив впервые исполнит созданные молодыми российскими композиторами, лауреатами и победителями всероссийских конкурсов «Партитура» и «АртМастерс» сочинения. Все они созданы специально к мероприятию и посвящены суздальским святым и самому городу.
В концертах также примут участие солисты Мариинского театра и Академии молодых оперных певцом Мариинского театра.
Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
Также отметим, что в этом году Суздаль отмечает своё тысячелетие.
Читайте также:
В Шатуре устроят семейный гастрофестиваль «Вкусные традиции»
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Анастасия Чинкова