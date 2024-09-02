Фестиваль ударной музыки в Егорьевске собрал более тысячи зрителей

Фото: Виталий Сид
Первый фестиваль ударной музыки состоялся в подмосковном Егорьевске, он был организован совместно со школой игры на барабанах DrumSkill и собрал более тысячи человек, передаёт корреспондент Виталий Сид.
«На фестивале выступили ученики и преподаватели школы DrumSkill. Кроме того, для зрителей выступили танцовщики из школы брейк-данса под руководством Дмитрия Соловьева. А завершился фестиваль концертом молодой кавер-группы, которая исполнила любимые всеми хиты. Всего на фестивальной сцене выступили около тридцати человек.», — говорится в сообщении.Организаторы мероприятия заверили, что планируют и впредь развивать этот фестиваль и приглашать туда всё больше талантливых местных музыкантов и гостей.
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