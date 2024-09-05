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В Шатуре устроят семейный гастрофестиваль «Вкусные традиции»

05 сентября 2024, 22:31
Фото: iStock / dimagemaker

Фото: iStock / dimagemaker

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В сквере «Олимпийский» в Шатуре 14 сентября пройдёт гастрономический фестиваль «Вкусные традиции». Он будет посвящён дню городского округа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Фестиваль проведут в четырёх категориях: «Рецепты бабушек», «Быстрый перекус», «Блюдо для всей семьи» и «Домашняя выпечка». Оценку будут выставлять с учётом соответствия тематике, внешнего вида и вкуса блюда, оригинальности приготовления и подачи», – говорится в сообщении.
В фестивале могут принять участие предприятия, организации и учреждения, а также семьи города. Любой желающий может присоединиться к этому семейному празднику и показать своё кулинарное мастерство. Участники будут представлять готовые блюда с рецептом приготовления.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 6 сентября по электронной почте Центрального Дома культуры им. Н.Н. Нариманова dknarimanova2@yandex.ru с пометкой «Гастрономический фестиваль».

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Три начинающих фермера из Клина получили гранты «Агростартап»
05 сентября 2024, 16:25

Фото: iStock/grafvision

Гранты по подмосковной программе поддержки начинающих фермеров «Агростартап» получили в этом году одиннадцать человек, в том числе — три представителя городского округа Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В число фермеров, прошедших конкурсный отбор на получение гранта, вошли представители Клина Владимир Родченко (разведение пчёл, производство и реализация мёда и других продуктов пчеловодства», Татьяна Чернигина (разведение форели) и Дмитрий Хан (разведение осетров)», — говорится в сообщении.
А областном Минсельхозпроде напомнили, что на грант «Агростратап» могут претендовать ещё не реализованные фермерские проекты, а также хозяйства, зарегистрированные в текущем году. Средства предназначены на покупку земли, оборудования, сельскохозяйственных животных и пр. При этом получатель гранта должен вложить не менее 10% собственных средств и в течение пяти лет создать новые рабочие места.

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Инвестиции в обрабатывающую промышленность Подмосковья выросли на 40%
05 сентября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Общий объём инвестиций, вложенных в крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Московской области, за первые шесть месяцев текущего года вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«Крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья в январе-июне этого года инвестировали в основной капитал более 103 млрд рублей. Это на 40,2% больше, чем за первое полугодие 2023 года», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что активнее всего растут инвестиции в производство компьютеров, оптических и электронных изделий. Кроме того, стабильно высоким является объём вложений в областные предприятия пищевой промышленности.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#московская область
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В Подмосковье удвоили размеры субсидий на франшизы
05 сентября 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Размеры субсидий, которые предоставляют по подмосковной программе поддержки бизнеса «Франшизы», увеличили в два раза, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«С сентября мы вдвое увеличили максимальный объём субсидий по программе «Франшиза». Теперь предприниматели могут компенсировать до 2 миллионов рублей при работе по развитию франшиз Московской области, и до 1 миллиона рублей при работе по прочим франшизам», — пояснила зампред регионального правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что увеличен также перечень затрат, для компенсации которых можно использовать субсидию. Если раньше в перечень входили только коммунальные и арендные платежи, а также покупка оборудования, то теперь субсидированию подлежат и траты на аренду земельного участка при размещении мобильных торговых точек, на подключение к инженерным сетям, на рекламу и на обучение персонала.

Областная программа «Франшиза» реализуется в рамках нацпроекта ««Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о ней можно прочесть на Инвестиционном портале региона.

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#субсидии
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#московская область
#подмосковье
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Путин объяснил, для чего необходимо повышение ключевой ставки
Путин: ЦБ снижает перегрев экономики с помощью повышения ключевой ставки
05 сентября 2024, 13:27

Фото: сайт Кремля

Банк России, повышая ключевую ставку, снижает перегрев экономики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Охлаждают (экономику – ред.) повышением ключевой ставки и льготной ипотеки», — сказал Путин, комментируя действия Банка России.

На ВЭФ зампред Сбербанка Анатолий Попов также сообщал, что до конца 2025 года цены на жилье в России останутся неизменными.

Ранее руководство Центрального банка России может резко поднять ключевую ставку в 2025 году — до 20 или даже до 22% годовых. Это произойдёт в случае глобального финансового кризиса. Подобный сценарий обозначен Центробанком как «Рисковый. (Глобальный кризис)». Он предполагает усиление санкционного давления западных государств на российскую экономику, а также устойчивое падение спроса на Западе на фоне рецессии.

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Стало известно, как в России изменятся цены на квартиры в 2025 году
Зампред Сбербанка Попов: до конца 2025 года цены на жилье в РФ не изменятся
05 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/erdikocak

До конца 2025 года цены на жилье в России останутся неизменными. Об этом сообщил зампред Сбербанка Анатолий Попов в рамках Восточного экономического форума, его слова передает РИА Новости.
«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить примерно на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», – сказал он.

По его словам, завершение 1 июля массовой льготной ипотечной программы уже снизило активность на рынке новостроек. Он уточнил, что адресные льготные программы, такие как семейная или дальневосточная ипотеки, а также для IT- специалистов не заменят массовую программу льготной ипотеки.

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#квартиры
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Путин высказался о колоссальных объёмах китайской экономики
Путин: разрыв между экономиками США и КНР растёт из года в год
05 сентября 2024, 12:48

Фото: iStock/TexBr

Экономика США мощная, однако объём китайской значительно больше, разрыв между ними увеличивается постоянно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Глава государства отметил, что китайская экономика в настоящее время является первой в мире по паритету покупательной способности.

Конечно, американская экономика мощная и структурно отличается от других. Однако объём экономики КНР в разы больше, поэтому американская находится на втором месте.

Также Путин указал на то, что разрыв между этими экономиками увеличивается из года в год, с чем и связано активное использование юаня при осуществлении международных расчётов.

Кроме того, президент отметил, что российская экономика заняла четвертое место в мире.

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#россия
#экономика
#владимир путин
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В США заявили о наборе инструментов против зарубежных «дочек» банков РФ
05 сентября 2024, 12:04

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина США предупредило иностранные финансовые организации о том, что открытие филиалов или «дочек» банков России за рубежом будет рассматриваться в качестве «красного флага» и восприниматься как попытки обхода антироссийских санкций.
«Любые зарубежные финансовые институты, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или "дочками", включая обслуживание счетов, переводы, предоставление других услуг, таких как проводка платежей, торговое финансирование, страхование - должны иметь в виду существенные санкционные риски», — гласит документ.

При этом уточняется, что Минфин США располагает набором инструментов для пресечения попыток Москвы финансировать свою военно-промышленную базу. При этом ведомство ссылается на закон о банковской тайне, который позволит помешать российским банкам открывать свои филиалы в других странах.

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#сша
#санкции
#закон
#страхование
#финансирование
#минфин
#захарова
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Сбербанк с 5 сентября меняет условия по накопительному счёту
Клиенты Сбера смогут увеличить ставку по накопительным счетам и вкладам
05 сентября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/G0d4ather

Клиенты Сбера смогут повысить ставки по накопительным счетам и вкладам. Об этом сообщает пресс-служба банка, пишет «Газета.ru».
Теперь владельцы накопительных счетов могут получить до 3% к ставке, а клиенты пакета «СберПремьер» — увеличить ставку по «Накопительному счету Премьер» с 10% до 11%.

Кроме того, банк улучшает условия по вкладам для клиентов, активно пользующихся его продуктами и сервисами.

Директор департамента «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков отметил, что с начала 2024 года портфель срочных вкладов вырос в 1,2 раза и достиг 12,2 трлн рублей, а накопительных вкладов — в 4,18 раза, составив 2,8 трлн рублей.

«Благодаря новым условиям лояльные клиенты Сбера смогут зафиксировать повышенные ставки на больший период и получить более высокую доходность», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 1 августа повысил стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сбербанк
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Финансист Короев назвал курс доллара после выборов в США
04 сентября 2024, 20:23

Фото: iStock/Evgeniia Medvedeva

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев спрогнозировал курс доллара 94-95 рублей после выборов президента в США.
«Мы ожидаем ослабления рубля примерно до этого уровня во втором полугодии. Среди активов с экспозицией на валюту, интересными выглядят замещающие облигации. На курс рубля главным образом влияет баланс экспортных и импортных потоков, который искажён санкциями. Ожидаем, что проблемы с импортными расчётами будут решаться, но санкции при этом увеличат издержки на оплату импорта», — пояснил в беседе с Газета.ру Короев.

По его ловам, по этим причинам курс американской валюты поднимется.

Ранее сообщалось, что рубль снова оказался одной из самых недооцененных валют в мире.

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