В Шатуре устроят семейный гастрофестиваль «Вкусные традиции»

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В сквере «Олимпийский» в Шатуре 14 сентября пройдёт гастрономический фестиваль «Вкусные традиции». Он будет посвящён дню городского округа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Фестиваль проведут в четырёх категориях: «Рецепты бабушек», «Быстрый перекус», «Блюдо для всей семьи» и «Домашняя выпечка». Оценку будут выставлять с учётом соответствия тематике, внешнего вида и вкуса блюда, оригинальности приготовления и подачи», – говорится в сообщении.В фестивале могут принять участие предприятия, организации и учреждения, а также семьи города. Любой желающий может присоединиться к этому семейному празднику и показать своё кулинарное мастерство. Участники будут представлять готовые блюда с рецептом приготовления.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Заявки на участие в мероприятии принимаются до 6 сентября по электронной почте Центрального Дома культуры им. Н.Н. Нариманова dknarimanova2@yandex.ru с пометкой «Гастрономический фестиваль».
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