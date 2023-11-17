Глава Русского музея Манилова: Испанцы не хотят ухода русского искусства

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По её словам, испанцы дорожат русским искусством и не хотят его исчезновения из страны.
«Сегодня они не могут называться филиалом Русского музея, так как мы не даём им такого права. Еще когда я работала в Министерстве культуры, моим решением мы вывезли оттуда коллекции. Но испанцы сами продолжают позиционировать прежний филиал как центр русского искусства. Уже без упоминания Русского музея. Важно то, что они не хотят, чтобы русское искусство уходило оттуда», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Манилова.При этом, она добавила, что из-за недружественной политики Испании культурные ценности России туда отправляться не будут.
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