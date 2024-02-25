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Обладателем главного приза 74-го Берлинского кинофестиваля— "Золотого медведя" за лучший фильм — стала документальная картина "Дагомея" французско-сенегальского автора Мати Диоп, передает «Интерфакс».
Это фильм о судьбе королевских сокровищ Африканского королевства Дагомея. Их вывезли в Европу, но часть из них в 2021 году удалось вернуть на родину.
"Серебряного медведя" Белинале вручили южнокорейскому режиссеру Хону Сан-су за фильм "Нужды путешественника" южнокорейского режиссера.
Третье место заняла картина "Империя" французского режиссера Брюно Дюмона.
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"Серебряного медведя" Белинале вручили южнокорейскому режиссеру Хону Сан-су за фильм "Нужды путешественника" южнокорейского режиссера.
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Ювелина Бернст