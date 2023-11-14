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Скончался бывший гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин. Музыканту было 63 года. Такая информация появилась на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что Шаталин умер 13 ноября. Причина смерти музыканта не уточняется.
Андрей Шаталин был гитаристом и клавишником, писал песни. В 1983 году он стал одним из основателей группы «Алиса». В ней он играл до 2003 года.
анее также сообщалось, что советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный своей ролью в фильме «Джентльмены удачи», скончался в возрасте 86 лет. Скончался он 6 ноября. Причина смерти не называется.
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Андрей Шаталин был гитаристом и клавишником, писал песни. В 1983 году он стал одним из основателей группы «Алиса». В ней он играл до 2003 года.
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Элина Позднякова