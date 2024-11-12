Хор русской песни «Жар-птица» исполнит в Красногорске песни о войне

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Хор русской песни «Жар-птица» 17 ноября даст концерт в культурном центре «Красногорье». Коллектив представит программу «Письма с фронта», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Прозвучат песни о войне и победе. Концерт «Письма с фронта» – это возвращение к истокам, к тем временам, когда песни были не просто музыкой, а частью жизни, объединяющей людей. Это возможность ещё раз вспомнить о подвиге предков, о том, какой ценой досталась победа», – говорится в сообщении.Хор русской песни «Жар-птица» – профессиональный коллектив, который бережно хранит и передаёт традиции русской народной песни. В репертуаре – песни разных жанров и стилей, но особое место занимают композиции о войне.
Концерт начнётся в 14:00 по адресу: Красногорск, улица Вокзальная, дом 10А. Вход будет свободным.
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Лора Луганская