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В Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых»

В Малом дворце «Каприз» музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых». Один из самых интересных экспонатов — миска с крышкой, изготовленная во второй половине XIX века английской компанией «Томас Диммок и К°», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фирма «Томас Диммок и К°» прославилась своими предприятиями в Шелтоне и Хэнли в графстве Стаффордшир. Она специализировалась на поставках продукции в США, поэтому его присутствие в России было ограниченным. Однако некоторые товары фирмы всё же попадали на российский рынок. Тем не менее, некоторые изделия компании всё же попадали на российский рынок.

Миска изготовлена из фаянса сорта «pearl ware» — это белый фаянс с голубоватым оттенком. Такие изделия часто использовались в столовых сервизах.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выставка даёт возможность лучше понять, какие предметы быта и искусства окружали аристократические семьи России в XIX веке. Миска служит ярким примером проникновения иностранных товаров в Россию и их интеграции в повседневную жизнь.

Выставка открыта для посетителей и предлагает насладиться красотой и разнообразием фарфора, который был частью жизни аристократических семей России в XIX веке.

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#выставка
#красногорск
#подмосковье
#завод
Кондитер из Клина сделала трёхметровый торт для Плющенко
08 ноября 2024, 14:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Торт в форме сказочного замка высотой три метра и весом около 200 килограммов создала кондитер из Клина Алина Верзунова для фигуриста Евгения Плющенко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сладкий подарок приурочили к открытию новогоднего тура ледового шоу «Щелкунчик», организованного Евгением Плющенко вместе с продюсером Яной Рудковской, а также ко дню рождения фигуриста. Мероприятие состоялось площадке Live Arena.

«Вы не поверите, но этот торт, — прокомментировала появление на льду сладкого замка продюсер шоу Яна Рудковская. — Этот торт олицетворяет Россию, Российскую империю».
В создании торта, помимо клинчанки Алины Верзуновой, приняли участие лучшие кондитеры России, работа шла под руководством Марины и Максима Синицких.

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#ледовая арена
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Названы главные задачи форума «Культура. Традиции. Наследие»
08 ноября 2024, 13:35

Фото: Радио 1

Форум «Культура. Традиции. Наследие» открылся в Москве в пятницу, 8 ноября, он призван помочь развитию и популяризации народных художественных промыслов России. Подробнее о задачах мероприятия рассказала глава комитета «Культура. Традиции. Наследие», коммерческий директор торгового дома «Культура дома» Александра Пышненко, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Цель форума — объединение сферы образования, производства народных художественных промыслов и бизнеса. Безусловно – с поддержкой государства. Задача состоит в интеграции народных художественных промыслов в современный мир. Мы хотим показать, как это может быть», — сказала Александра Пышненко.
Фото: Радио 1

В свою очередь, председатель Центра основ семьеведения и управления домом» Диана Ходаковская отметила, что появление предметов народных промыслов в домашнем интерьере может сыграть важную роль в формировании личности россиянина.

«Я в восторге от того, как русская культура проникает в наш дом. Потому что дом — это то пространство, которое формирует личность человека. Важно внедрить в дом эти традиции, эти предметы народных промыслов внедрим в дом и не покоряться глобализации. Хорошо, что магазины подхватывают эту идею, и теперь люди могут не только в музее увидеть всю эту красоту, но и в повседневной жизни. Прикоснуться к прекрасному, купить частичку этого к себе домой», — подчеркнула Диана Ходаковская.

Фото: Радио 1

Организатором форума выступает Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке подмосковного отделения Союза женщин России и при участии Высшей школы народных искусств, торгового дома «Культура дома» и Центра основ семьеведения и управления домом.

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#народные промыслы
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Школьница из Каширы победила на Всероссийском конкурсе рисунков и иллюстраций
08 ноября 2024, 12:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ученица художественного отделения детской школы искусств Каширы Лилия Кубанкова одержала победу на Всероссийском конкурсе рисунков и иллюстраций «По страницам русских сказок: к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

«На конкурс принимались работы ребят, обучающихся детских художественных школах, школах искусств и художественных студиях. По итогам конкурса дипломом победителя первой степени акции награждена Лилия Кубанкова. Поздравляем победительницу и её преподавательницу Александру Страчкову», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Члены жюри оценивали оригинальность замысла присланных на конкурс иллюстраций к сказкам Пушкина, эстетичность исполнения, а также изысканность и красочность цветовой гаммы.

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#культура
#конкурс
#кашира
#искусство
#дети
#рисунки
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Юных жителей Серебряных Прудов научили делать закладки для книг
08 ноября 2024, 09:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Мастер-класс по созданию закладок для книг провели для детей в доме культуры села Подхожее городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В начале занятия ребятам напомнили, для чего нужна закладка, из чего её можно сделать и как её пользоваться, а также рассказали историю этого предмета. Затем участники мастер-класса приступили к изготовлению своих книжных закладок. Ребята проявили творческую фантазию, так что закладки получились яркие и весёлые», — говорится в сообщении.
Отмечается, что закладка не только позволяет сразу отыскать место, на котором было прервано чтение, но и помогает маленьким читателям ориентироваться по строчкам. Кроме того, книга с закладкой прослужит дольше.

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#серебряные пруды
#дети
#мастер-класс
#культура
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Безруков: Петербург — та любовь, которая тянется с самого раннего возраста
07 ноября 2024, 19:05

Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Народный артист РФ, российский актёр Сергей Безруков очень тепло отозвался о Санкт-Петербурге и признался, что современный город вызывает у него чувство ностальгии.
«Ещё в детстве я влюбился в Ленинград, поэтому для меня это та самая любовь, которая тянется с самого раннего возраста. Тогда мы вместе с мамой поехали с отцом на гастроли. Это было совершенно фантастическое время. Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, мысленно переношу себя в то доброе время, когда папа и мама ещё молодые и мы вместе гуляем по Летнему саду. Это такая детская привязанность, любовь», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» артист.

Он добавил, что сейчас готовит проект, где будет представлена Северная столица.

До этого сообщалось, что Театр имени Вахтангова будет продавать именные билеты на спектакли «Генерал и его семья», «Наш класс» и «Утиная охота». Об этом рассказал директор театра Кирилл Крок.

«Из 64 постановок театра три спектакля будут идти по именным билетам. И подчеркну: как такового роста цен на билеты в нашем театре нет. Мы раз в год поднимаем стоимость билетов на официальную ставку инфляции», – отметил в беседе с АГН «Москва» Крок.

Ранее кинорежиссёр Эмир Кустурица поделился своим отношением к русской зиме, отметив её как часть творчества.

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#театр
#проект
#любовь
#билеты
#артист
#петербург
#культура
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Вокалисты из Каширы победили на конкурсе искусств «Осенний Олимп»
07 ноября 2024, 16:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Детский вокальный ансамбль «ТОЧКА.РУ», организованный при Доме культуры имени Ленина городского округа Кашира, одержал победу на международном многожанровом конкурсе искусств «Осенний Олимп», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ансамбль «ТОЧКА.РУ» награжден дипломом Лауреата I степени в номинации «Вокал эстрадный — ансамбль» в возрастной категории 13-15 лет за исполнение композиции под названием «На дальней станции сойду», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Кроме того, руководительница коллектива Светлана Вахрушева получила от организаторов конкурса благодарственное письмо за большой вклад в развитие искусства и высокий уровень подготовки участников.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс искусств «Осенний Олимп» проводился в дистанционном формате с 25 сентября по 25 октября.

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Долголетам из Каширы устроили экскурсию в Зарайск

Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске

Подмосковных школьников пригласили принять участие в «Культурном марафоне»
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Долголетам из Каширы устроили экскурсию в Зарайск
07 ноября 2024, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в Зарайск организовали для членов клуба «Активное долголетие» городского округа Кашира, экскурсантам показали основные достопримечательности и исторический центр города, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«В ходе экскурсии каширяне осмотрели старинные Торговые ряды, Троицкую и Ильинскую церкви, а также посетили булочную и коврижечную, где попробовали выпечку, приготовленную по старинным рецептам», — говорится в сообщении.
Экскурсия завершилась посещением Ионна-Предтеченского храма и святого источника «Белый колодец».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Присоединиться к программам «Активного долголетия» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины возрасте от 60 лет. На занятия в Кашире можно записаться по телефону: 7 (49669) 28-147.

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Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске
07 ноября 2024, 14:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Бесплатный сольный концерт коллектива хореографической студии «Гармония» из Павловского Посада состоится в доме культуры Электрогорска в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Коллектив «Гармония» является постоянным участником всех городских праздников, культурно-массовых мероприятий, смотров-конкурсов самодеятельности, художественного творчества, презентаций и ярмарок. В программе концерта различные народные танцы», — говорится в сообщении.
Концерт начнётся в два часа дня в ДК «Электрогорск». Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Отмечается, что в студии «Гармония» занимается более 50 ребят в возрасте от четырёх до 16 лет. Коллективом руководят Валентина Баринова и Наталья Лесникова.

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#павловский посад
#электросталь
#концерт
#культура
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Подмосковных школьников пригласили принять участие в «Культурном марафоне»
07 ноября 2024, 13:27

Фото: iStock/morgan23

Просветительская акция «Культурный марафон» проводится в России в пятый раз, принять в ней участие приглашаются школьники, их родители и педагоги из всех регионов страны включая Московскую область, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«В этом году «Культурный марафон» посвящён классической литературе, музыке и живописи. Эксперты подготовили для участников интерактивные развивающие тесты по теме «Русские классики через призму технологий», — говорится в сообщении.
Тестирование в рамках «Культурного марафона» проводится в онлайн-режиме на платформе «Яндекс.Образование» с 5 ноября по 8 декабря. По итогам тестирования лучшие участники получат призы.

Ранее сообщалось, что пять представителей Московской области вышли в финал всероссийского конкурса гейм-разработчиков «Начни игру».

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#марафон
#тестирование
#культура
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