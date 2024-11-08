В Малом дворце «Каприз» музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых». Один из самых интересных экспонатов — миска с крышкой, изготовленная во второй половине XIX века английской компанией «Томас Диммок и К°», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фирма «Томас Диммок и К°» прославилась своими предприятиями в Шелтоне и Хэнли в графстве Стаффордшир. Она специализировалась на поставках продукции в США, поэтому его присутствие в России было ограниченным. Однако некоторые товары фирмы всё же попадали на российский рынок. Тем не менее, некоторые изделия компании всё же попадали на российский рынок.
Миска изготовлена из фаянса сорта «pearl ware» — это белый фаянс с голубоватым оттенком. Такие изделия часто использовались в столовых сервизах.
Выставка даёт возможность лучше понять, какие предметы быта и искусства окружали аристократические семьи России в XIX веке. Миска служит ярким примером проникновения иностранных товаров в Россию и их интеграции в повседневную жизнь.
Выставка открыта для посетителей и предлагает насладиться красотой и разнообразием фарфора, который был частью жизни аристократических семей России в XIX веке.
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Миска изготовлена из фаянса сорта «pearl ware» — это белый фаянс с голубоватым оттенком. Такие изделия часто использовались в столовых сервизах.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Выставка даёт возможность лучше понять, какие предметы быта и искусства окружали аристократические семьи России в XIX веке. Миска служит ярким примером проникновения иностранных товаров в Россию и их интеграции в повседневную жизнь.
Выставка открыта для посетителей и предлагает насладиться красотой и разнообразием фарфора, который был частью жизни аристократических семей России в XIX веке.
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Дайана Хусинова