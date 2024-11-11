Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Для долголетов из Красногорска провели мастер-класс по созданию слайд-шоу

Для долголетов из Красногорска провели мастер-класс по созданию слайд-шоу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Занятие по созданию слайд-шоу из фотографий на телефоне провела для членов красногорского клуба «Активное долголетие» преподавательница компьютерной грамотности Светлана Сорокина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.


«Создание слайд-шоу — это не только способ демонстрации важных моментов из жизни, но и возможность проявить свою креативность. Участники узнали, как использовать различные переходы, добавлять спецэффекты, менять стили и подбирать музыкальное сопровождение. В результате фотографии превратились в настоящие фотофильмы», — говорится в сообщении.
Мастер-класс «Слайд-шоу в телефоне» вызвал большой интерес у его участников, все они остались очень довольны результатами.

Читайте также:

Баскетболисты «Зоркого» выиграли четвёртый матч первенства Московской области

В клубе «Мечниково» показали кукольный спектакль по мотивам марийской сказки

Центр «Искатель» провёл для лицеистов «Урок живой истории»
#красногорск
#активное долголетие
#смартфон
Автоэксперт Попов оценил последствия смягчения санкций Японией на рынок авто
Автоэксперт Попов усомнился в снижении цен после смягчения санкций Японией
11 ноября 2024, 18:12

Фото: iStock/Anton Skripachev

Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что смягчения санкций против России Японией вряд ли изменят цены на рынке автомобилей.
«Я не думаю, что эта история как-то сильно повлияет на демпинг цены, поскольку речь идёт об аукционных торгах на японские автомобили. Это просто Япония распаковала доступ к аукционным торгам российским дилерам в том числе. Но аукционные цены вряд ли будут сильно меньше, чем то, что у нас сейчас здесь продаётся», — пояснил в беседе с RT Попов.

До этого стало известно о том, что в Юрге Кемеровской области должны приступить к демонтажу моста через реку Томь. Об этом сообщил глава города Алексей Фомин. Как передаёт «Сiбдепо», мост демонтируют до периода полного ледостава.

Ранее сообщалось, что двухполосную дорогу между Химкам и Долгопрудным построят в Московской области, проектирование планируется закончить до четвёртого квартала будущего года, а открыть движение по новой трассе — во втором квартале 2028 года.

Читайте также:

В Подмосковье построят дорогу между Долгопрудным и Химками

Япония сняла запрет на поставки в РФ мягких гибридных машин

В Павловском Посаде провели рейд по безопасности детей-пассажиров
#подмосковье
#мост
#история
#движение
#автомобили
#япония
#рейд
#запрет
#цены
#поставки
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кардиолог назвал позу сна, которая говорит о проблеме с сердцем
Кардиолог Серебрянский: сон на левом боку говорит о проблемах с сердцем
11 ноября 2024, 17:56

Фото: iStock/ViktorCap

Заподозрить проблемы с сердцем можно по тому, какую позу для сна выбирает человек. Признаком серьезных проблем с сердцем может быть дискомфорт во время сна, когда человек лежит на спине.
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с «Радио 1» сообщил, что в течение ночи человек меняет позы до 150 и больше раз.
«Чаще всего при болях в сердце человек ложится на левый бок, что нежелательно. Он рукой или ладонью придавливает сердце, чтобы оно маневрировало в грудной полости меньше. Это неправильная поза. Также неправильной позой является и пребывание четко на спине. Лучше спать на правом боку, надо приучить себя к этому», — объяснил эксперт.

Он добавил, что если у человека имеется сердечная недостаточность, то положение во сне будет «сидя с приподнятым головным концом и несколько с опорой на локотки».
«Еще при сердечной недостаточности и аритмии у человека увеличивается храп. Был случай, когда с храпом люди пошли к врачу-ЛОРу, но там все оказалось нормально, а потом через мониторинг выявилось нарушение сердечного ритма с длинными паузами, а параллельно рак почки», — рассказал врач.

Он добавил, что игнорировать наличие храпа не стоит, потому что это может быть первым симптомом тяжелой болезни.

Читайте также:

Диетолог Писарева раскрыла неожиданную пользу орехов

Подмосковный врач Носикова рассказала, чем опасен недостаток сна

Фармаколог Медведев озвучил пользу пальмового масла
#кардиолог
#сердце
#врач
#нарушение
#человек
#мониторинг
#болезни
#рак
#терапевт
#люди
#сон
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичам пообещали спокойную погоду на той неделе
Синоптик Цыганков спрогнозировал спокойно погоду в Москве
11 ноября 2024, 17:50

Фото: iStock/Inna Polekhina

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что погода в Москве на этой неделе будет спокойной, а температура будет на уровне нормы.
«Неделя спокойная, почти около нормы будет температура. Переменная облачность, в четверг возможны небольшие осадки, температуры дневные — 1-3°С, в четверг и пятницу — 0-5°С. Ночные температуры — от-1 до -2°С. Норма у нас — 0-1°С, так что температура держится около нормы, всё спокойно», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

А в Кузбассе постепенно наступает зима. Как передаёт «Сiбдепо», синоптики кемеровского Гидрометцентра спрогнозировали завтра, 12 ноября, в регионе ночью от -9 до -14°C, а днём от -5 до -10°C.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.

Читайте также:

«Яндекс Погода»: Московский регион ждёт потепление на выходных

Москвичам раскрыли дату наступления метеорологической зимы

Синоптик Вильфанд раскрыл опасность череды мороза и потепления
#погода
#норма
#синоптики
#зима
#температура
#московский регион
#неделя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-замглавы Минобороны Булгаков назвал обвинение в свой адрес страшной ошибкой
11 ноября 2024, 17:50

Дмитрий Булгаков (Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко)

Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову, сам он считает обвинение в свой адрес страшной ошибкой. Об этом сообщает ТАСС.
«Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным, апелляционные жалобы защитников обвиняемых отклонить», — говорится в определении Мосгорсуда.

Сам Булгаков заявил, что предъявленное ему обвинение в мошенничестве является «страшной ошибкой» и попросил отпустить его из СИЗО под домашний арест, условия которого он пообещал выполнить.

Дмитрий Булгаков был главным тыловиком Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции фигурант уголовного дела сотрудничает со следствием. Экс-замглавы оборонного ведомства дает показания, а также пытается доказать, что непричастен к преступлениям, которые ему инкриминируют. Вместе с тем он не признает вину.

Читайте также:

Булгаков просит выпустить его из СИЗО, ссылаясь на статус ветерана

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгаков мешает следствию по делу о мошенничестве

ТАСС: бывший зам Шойгу Булгаков заранее знал о проверке в его отношении
#арест
#минобороны рф
#жалобы
#обвинение
#сизо
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Центр «Искатель» провёл для лицеистов «Урок живой истории»
11 ноября 2024, 17:32

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

Военно-исторический центр «Искатель» провёл в Нахабинском лицее №1 «Урок живой истории». Лекция «Два парада» была посвящена событиям 1918 и 1941 годов, когда Красная Армия сражалась за независимость молодой Советской Республики, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Руководитель центра Леонид Трестин рассказал о форме и снаряжении военнослужащих Красной Армии в период Гражданской и Великой Отечественной войн. Ребята смогли увидеть её своими глазами – примерить форму бойцов и офицеров, подержать в руках оружие, сфотографироваться. Такие уроки позволяют ученикам не только получить информацию, но и погрузиться в историческую атмосферу, увидеть, как жили их предки, понять, какие трудности они преодолевали», – говорится в сообщении.
В уроке приняли участие ученики младших классов, кадеты и старшеклассники. Особенно их заинтересовали форма и оружие.

Центр «Искатель» планирует и дальше проводить «Уроки живой истории» для учеников разных школ.

Читайте также:

В Красногорске обсудили перспективы реализации проекта «Сказки о Красном граде»

16 уникальных женских костюмов представлены на выставке в усадьбе Знаменское

Глава Красногорска Волков наградил сотрудников органов внутренних дел
#красногорск
#уроки
#школьники
#лицей
#история
#великая отечественная война
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Красногорска Волков наградил сотрудников органов внутренних дел
11 ноября 2024, 17:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Награды сотрудникам и ветеранам полиции городского округа Красногорск вручил глава муниципалитета Дмитрий Власов, торжественное мероприятие было приурочено к профессиональному празднику правоохранителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«За каждой жизненной историей, свершением и подвигом стоит человек, и ваше служение на благо безопасности жителей, умение в минуты испытаний противостоять беде — поистине бесценно. Низкий поклон за вашу преданность избранному пути и готовность по зову сердца встать на защиту страны. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта и неизменной удачи в вашем нелегком труде», — сказал Дмитрий Волков.
День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации ежегодно отмечается 10 ноября.

Читайте также:

В Детском центре спасли зрение мальчику, напоровшемуся глазом на ветку

Студент из Красногорска покорил пик Амангельды

Для школьников Красногорска провели мастер-класс по финансовой грамотности
#красногорск
#полицейские
#награды
#дмитрий волков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шатурские студенты участвуют в молодёжном форуме «МЫ – РОССИЯ»
11 ноября 2024, 17:01

Фото: пресс-служба г. о. Шатура

Студенты Шатурского энергетического техникума стали участниками межрегионального молодёжном форума «МЫ – РОССИЯ», стартовавшего в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Шатура.
Форум в этом году принимает Сергиево-Посадский городской округ. Это флагманский молодежный форум региона, который проходит второй год. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. ребят. Мероприятие организовало Министерство информации и молодёжной политики Московской области.

Программа разбита на несколько блоков. Это в том числе ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. На форуме состоится серия увлекательных паблик-токов.

Завершится мероприятие 13 ноября праздничным концертом.

Читайте также:

Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» вышел на международный уровень

Участников молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ» обучили навыкам тактической медицины

Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» собрал в Подмосковье более 1,5 тыс. участников
#шатура
#студенты
#форум
#молодёжь
#подмосковье
#московская область
#сергиев посад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В детсаду «Ивушка» в Лосино-Петровском завершили демонтажные работы
11 ноября 2024, 16:56

Фото: Валерия Тингаева

Капитальный ремонт проводится в здании детского сада №3 «Ивушка» на улице Гоголя в Лосино-Петровском, в настоящее время на объекте завершили демонтажные работы: сняли полы и потолки, а также старые материалы с кровли, штукатурку со стен и убрали старые двери, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Сейчас строители ведут подготовительные работы для заливки первого слоя стяжки кровли. По периметру здания устанавливают строительные леса для работ по обновлению фасада. В ближайшее время начнётся черновая отделка помещений», — рассказал замглавы округа по строительству Александр Столбов.
Детский сад «Ивушка» был построен в 1966 году и ранее ни разу капитально не ремонтировался. Теперь здание полностью обновят, включая фасад, крышу, все инженерные системы и сантехнику.

В настоящее время готовность капремонта составляет 10%, завершить работы планируется в августе будущего года.

Читайте также:

В Реутове завершается ремонт в поликлиниках

Красногорскую больницу оборудуют современным рентгенодиагностическим комплексом

В 220 подмосковных домах в октябре отремонтировали пандусы и перила
#лосино-петровский
#капремонт
#капитальный ремонт
#детский сад
#детсад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье построят дорогу между Долгопрудным и Химками
11 ноября 2024, 16:25

Фото: istockphoto.com/Iryna Melnyk

Двухполосную дорогу между Химкам и Долгопрудным построят в Московской области, проектирование планируется закончить до четвёртого квартала будущего года, а открыть движение по новой трассе — во втором квартале 2028 года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Протяжённость новой дороги, которая идти от Химкинского проспекта в микрорайоне Павельцево в Долгопрудном до квартала Ивакино в районе дома №43 в Химках, составит два с половиной километра. Частью трассы станет мост через Клязьму», — говорится в сообщении.

Новая дорога обеспечит дополнительный выезд на Новое и Международное шоссе, а также обеспечит комфортный проезд для жителей микрорайонов Ивакино и Павельцево в сторону Дмитровского и Ленинградского шоссе, аэропорта Шереметьево и федеральной трассы М-11 «Нева». Кроме того, жители указанных кварталов смогут быстрее доехать до станций МЦД-1 Водники и Хлебниково.

Читайте также:

В Подмосковье оптимизировали движение на пяти перекрёстках

Топ-15 опасных дорог и трасс Подмосковья: где случается больше всего аварий в Московской области

Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях изменится в выходные ноября
#минтранс мо
#строительство
#дороги
#химки
#долгопрудный
Следите за нашими новостями
в удобном формате