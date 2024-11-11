Для долголетов из Красногорска провели мастер-класс по созданию слайд-шоу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Занятие по созданию слайд-шоу из фотографий на телефоне провела для членов красногорского клуба «Активное долголетие» преподавательница компьютерной грамотности Светлана Сорокина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Создание слайд-шоу — это не только способ демонстрации важных моментов из жизни, но и возможность проявить свою креативность. Участники узнали, как использовать различные переходы, добавлять спецэффекты, менять стили и подбирать музыкальное сопровождение. В результате фотографии превратились в настоящие фотофильмы», — говорится в сообщении.Мастер-класс «Слайд-шоу в телефоне» вызвал большой интерес у его участников, все они остались очень довольны результатами.
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