Художник с Байкала стал победителем конкурса на создание супергероя Петербурга

Фото: istockphoto.com/Cristina Gaidau
Художник с Байкала Миша Васильев одержал победу в конкурсе на создание супергероя комикса, который совершает подвиги благодаря своим спортивным навыкам для Санкт-Петербурга.
Уточняется, что супергерой-спортсмен занимается самбо.
Сам художник уже организовывал фестиваль комиксов на своей малой родине, а его работы хранятся в частных коллекциях в разных странах мира, в том числе в Индии, Франции и Японии.
Конкурс был организован изданием «Петербургский дневник».
Ранее сообщалось, что более 320 человек из 14 городов Подмосковья и других регионов России приняли участие в десятом фестивале-конкурсе «Ларец танцев-2024», который состоялся на сцене ДК «Мир» в Лыткарине.
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Сам художник уже организовывал фестиваль комиксов на своей малой родине, а его работы хранятся в частных коллекциях в разных странах мира, в том числе в Индии, Франции и Японии.
«Это большая честь – придумать супергероя для такого города, как Петербург», – приводит «Петербургский дневник» слова Миши Васильева.
Конкурс был организован изданием «Петербургский дневник».
Ранее сообщалось, что более 320 человек из 14 городов Подмосковья и других регионов России приняли участие в десятом фестивале-конкурсе «Ларец танцев-2024», который состоялся на сцене ДК «Мир» в Лыткарине.
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Мелисса Тимофеева